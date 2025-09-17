ଚାଲିଗଲେ ଗୋଲଡେନ୍ ବୟ, ୮୯ ବର୍ଷରେ ବୁଜିଲେ ଆଖି, ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସକ
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଦିଗଜ ହଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଏବଂ ସନଫିଲ୍ମ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍”ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରବର୍ଟ ରେଡଫୋର୍ଡ ଯାହାଙ୍କୁ “ଗୋଲଡେନ୍ ବୟ” ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ପରିଚିତ ଥିଲେ ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି।
ରେଡଫୋର୍ଡଙ୍କର ୮୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେ ଆମେରିକାର ପ୍ରୋଭୋ ନିକଟସ୍ଥ ପର୍ବତରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ଘରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଭିନେତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଥିଲେ।
ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାତା ରବର୍ଟ ରେଡଫୋର୍ଡ ୨୦୧୮ ରେ ତାଙ୍କର ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅଭିନୟରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥିଲେ।
ରବର୍ଟ ରେଡଫୋର୍ଡ ଗୋଲଡେନ୍ ବୟ ଭାବରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ
ରବର୍ଟ ରେଡଫୋର୍ଡ ୬୦ ଦଶକରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ ଦକ୍ଷତା ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ ‘ବୁଚ୍ କାସିଡି ଆଣ୍ଡ୍ ଦି ସନଡାନ୍ସ କିଡ୍’, ‘ଦି ଷ୍ଟିଙ୍ଗ୍’ ଏବଂ ‘ଅଲ୍ ଦି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟସ୍ ମେନ୍’ ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ତାଙ୍କର ସୁନା କେଶ ଏବଂ ମଧୁର ହସ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ରେଡଫୋର୍ଡଙ୍କୁ ‘ଗୋଲଡେନ୍ ବୟ’ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ୭୦ ଦଶକର ହଲିଉଡର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ସଫଳ ତାରକାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରାଯାଉଥିଲା।
ରବର୍ଟ ରେଡଫୋର୍ଡ କେବଳ ଅଭିନୟରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମାହିର ଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ।
ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନିର୍ମିତ କିଛି ଚମତ୍କାର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ‘ଅର୍ଡିନାରୀ ପିପୁଲ୍’ ଏବଂ ‘ଦି ରିଭର୍ ରନସ୍ ଥ୍ରୁ ଇଟ୍’ ଭଳି ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରକୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ କେହି ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ।
‘ଅର୍ଡିନାରୀ ପିପୁଲ୍’ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ୧୯୮୦ ମସିହାରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପାଇଁ ଓସ୍କାର ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ରବର୍ଟ ରେଡଫୋର୍ଡ ଦୁଇଥର ଓସ୍କାର ଜିତିଥିଲେ। ୧୯୮୫ ମସିହାରେ ‘ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଆଫ୍ରିକା’ ଏବଂ ୧୯୮୦ ମସିହାରେ ‘ଅର୍ଡିନାରୀ ପିପୁଲ୍’ ପାଇଁ ସେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ସେ ମେରିଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଙ୍କ ସହିତ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଆଫ୍ରିକାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଡିନାରୀ ପିପୁଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ।
ତଥାପି, ସେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ଶିଳ୍ପରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥିଲେ। ନ୍ୟୁୟର୍କ ଟାଇମ୍ସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ଯାହା କାରଣରୁ ସେ ଶୋଇପଡ଼ି ଏହି ଦୁନିଆକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ।