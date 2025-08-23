ZOMATO କି SWIGGY ନୁହେଁ,ଏଣିକି ରୋବୋଟ ଆଣିଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଖାଦ୍ୟ, କେମିତି ଜାଣନ୍ତୁ…

ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୋବୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭୌତିକ AI ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ।

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ଆଉ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେଲିଷ୍ଟକୁ ଶକ୍ତି ଦେଉନାହିଁ କିମ୍ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଗୃହକାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହିଁ; ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଗର ଏବଂ ଫ୍ରାଏଜ୍ ମଧ୍ଯ ବିତରଣ କରୁଛି।

ଏକ ଭବିଷ୍ୟତ ମୋଡ଼ରେ, ଡଚ୍ ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ ଜାଏଣ୍ଟ Just Eat Takeaway.com ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଜୁରିଚରେ AI-ଚାଳିତ ରୋବୋ-ବିତରଣ କୁକୁର ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱିସ୍ ରୋବୋଟିକ୍ସ କମ୍ପାନୀ RIVR ସହିତ ମିଶିଛି।

ଏହି ଚାରି-ପାଦ ବିଶିଷ୍ଟ ମେସିନଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥାନୀୟ ହଟସ୍ପଟ୍ Zekis World ରୁ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି।

କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କୁକୁର ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋକା ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୋବୋଟ୍ଗୁଡ଼ିକ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭୌତିକ AI ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ସିଡ଼ି ଚଢ଼ାଯାଇପାରିବ, ଅଳିଆ ଡବାକୁ ଏଡାଇ ପାରିବ, କାର ଏବଂ ସାଇକେଲ ଚାଳକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନେଭିଗେଟ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ 15 କିମି/ଘଣ୍ଟା ବେଗରେ ଚାଲିପାରିବେ।

ବର୍ଷା, ତୁଷାରପାତ, ଗରମ କିମ୍ବା ପବନ?- ଏଥିରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିତରଣକୁ ପ୍ରକୃତ ସମୟରେ ଟ୍ରାକ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଦୂରରୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଇପାରିବ।

ଏହି ପାଇଲଟ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କେବଳ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। RIVR ସାରା ୟୁରୋପରେ କିରାଣା, ପାର୍ସଲ ଏବଂ ତାଜା ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରୋବୋ-ଡଗ୍ ଫ୍ଲିଟକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଏହି ବର୍ଷ ଶେଷ ଭାଗରେ ଖୁଚୁରା ଏବଂ ସୁବିଧା ଷ୍ଟୋରଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ବଟ୍ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।

ଏହା ଭବିଷ୍ୟତର ଏକ ବିଶ୍ୱର ଏକ ଝଲକ ଯେଉଁଠାରେ AI କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନରେ ରହିବ ନାହିଁ, ଏହା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବ, ଆପଣଙ୍କ ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନ  ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇପାରିବ। ରୋବୋ-ଡେଲିଭରି କୁକୁରମାନେ ବିଜ୍ଞାନ-କଥାକୁ ରାସ୍ତା-ସ୍ମାର୍ଟ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ କରୁଛନ୍ତି।

