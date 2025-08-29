ଇସ୍ତଫା ଦେବେ ରୋଜର ବିନ୍ନି! ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଳା BCCIର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି
ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ରୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI)ରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇପାରେ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, BCCI ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରୋଜର ବିନ୍ନି ତାଙ୍କ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରନ୍ତି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବୋର୍ଡ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି କରାଯାଇଛି ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, 27 ଅଗଷ୍ଟରେ ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଳାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ BCCI ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଏକ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଡ୍ରିମ୍ 11 ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ ନୂତନ ପ୍ରାୟୋଜକତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। 2022 ମସିହାରେ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରୋଜର ବିନ୍ନିଙ୍କୁ ବୋର୍ଡର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଜର ବିନ୍ନି 70 ବର୍ଷ ବୟସର । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସଭାପତି ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇପାରନ୍ତି ।
ନିୟମ କ’ଣ- ବିସିସିଆଇର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁଯାୟୀ, 70 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଯେକୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଦବୀ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ପୂର୍ବତନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳାଳି ରୋଜର ବିନ୍ନି ଏହି ପଦବୀରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା କିଛି ମାସ ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ନୂତନ ସଭାପତି ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ରାଜୀବ ଶୁକ୍ଲା 2020 ମସିହାରୁ ବିସିସିଆଇର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି ।
୧୯୮୩ ମସିହାରେ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ରୋଜର ବିନ୍ନି । ତାଙ୍କୁ ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ପୂର୍ବତନ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଧିନାୟକ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ବିସିସିଆଇର ସଭାପତି କରାଯାଇଥିଲା। ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ୨୦୧୯ ରୁ ୨୦୨୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସିସିଆଇର ସଭାପତି ଥିଲେ । ବିନ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଯିଏ ବିସିସିଆଇର ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କ’ଣ- ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡା ଶାସନ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ବିସିସିଆଇ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଏହାର ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ବୈଠକ (AGM) ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କରିବ । କାରଣ ଏହି ଆଇନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ଆହୁରି ଚାରିରୁ ପାଞ୍ଚ ମାସ ସମୟ ଲାଗିପାରେ। ତେଣୁ, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।