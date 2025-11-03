ହାରିଲା ପରେ ଅବସର ଘୋଷଣା କଲେ; ଟେନିସ ଖେଳରେ ଭାରତକୁ ବିଶ୍ବ ସ୍ତରରେ ପରିଚିତ କରାଇଥିବା ବୋପାନ୍ନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ଯ…

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ରୋହନ ବୋପାନ୍ନଙ୍କ ଯୁଗ ଶେଷ। ହାରିଲା ପରେ କ୍ଯାରିଅରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଖେଳରୁ ଅବସର ନେଲେ। ତାଙ୍କ ଅବସର କଥା ଶୁଣି ସବୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ଯ…

ଭାରତୀୟ ଟେନିସ୍ ଖେଳାଳି ରୋହନ ବୋପାନ୍ନା ୨୨ ବର୍ଷର ଚମତ୍କାର କ୍ୟାରିୟରର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ପେସାଦାର ଟେନିସ୍ ରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।

୪୫ ବର୍ଷୀୟ ବୋପାନ୍ନା ପ୍ୟାରିସ୍ ମାଷ୍ଟର୍ସ ୧୦୦୦ ରେ ତାଙ୍କର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଆଲେକଜାଣ୍ଡର ବୁବଲିକ୍ ଙ୍କ ସହ ଡବଲ୍ସ ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅବସର ଭାରତୀୟ ଟେନିସ୍ ରେ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି।

ବୋପାନ୍ନା ପ୍ୟାରିସ୍ ମାଷ୍ଟର୍ସର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପରାଜୟ ପରେ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷ ନେଟ୍ ପ୍ଲେ ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଡବଲ୍ସ ଏବଂ ମିଶ୍ରିତ ଡବଲ୍ସ ଉଭୟରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଖେଳାଳି ଭାବେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା।  ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଭାରତୀୟ ଟେନିସ୍ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଆଣିଥିଲେ ବୋପାନ୍ନା।

ଗ୍ରାଣ୍ଡସ୍ଲାମ୍ ସଫଳତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ମାନ୍ୟତା: ସେ ୨୦୧୭ରେ ଗାବ୍ରିଏଲା ଡାବ୍ରୋସ୍କିଙ୍କ ସହିତ ଫ୍ରେଞ୍ଚ ଓପନ୍ ମିଶ୍ରିତ ଡବଲ୍ସ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲେ। ଯାହା ତାହ୍କ କ୍ଯାରିଅରର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋଲି ଅନେକ କୁହନ୍ତି।

୨୦୨୪ ମସିହାରେ, ୪୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ, ସେ ମାଥ୍ୟୁ ଏବଡେନଙ୍କ ସହ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ ପୁରୁଷ ଡବଲ୍ସ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ବିଶ୍ୱ ନମ୍ବର ୧ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

ସେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅରରେ ପାଞ୍ଚଟି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ୟୁଏସ୍ ଓପନ୍, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆନ୍ ଓପନ୍ ଏବଂ ଫ୍ରେଞ୍ଚ୍ ଓପନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଜାତୀୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୃତଜ୍ଞତା: ବୋପାନ୍ନା ଅନେକ ଡେଭିସ୍ କପ୍ ଏବଂ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସରେ ଭାରତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିଦାୟ ବାର୍ତ୍ତାରେ, ସେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁପ୍ରିୟା, ଝିଅ ତ୍ରିଧା ଏବଂ ଭଉଣୀ ରଶ୍ମିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ସାରା ସମର୍ଥନ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ।

