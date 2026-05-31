ସାହାସ ଅଛି ତ ସରକାରୀ ଆବାସ ଖାଲି କରାଇ ଦେଖଅ…
ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ସାହାସ ଅଛି ତ ସରକାରୀ ଆବାସ ଖାଲି କରାଇ ଦେଖଅ
ପାଟନ।: ସରକାରୀ ଆବାସକୁ ନେଇ ବିହାର ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଛି। ଶନିବାର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାବିଡ଼ୀ ଦେବୀ ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ୍ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଝିଅ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଜନତା ଦଳ(ଆରଜେଡି) ନେତା ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ସାହାସ ଅଛି ତ ସରକାରୀ ଆବାସ ଖାଲି କରାଇ ଦେଖଅ। ଏହାକୁ ନେଇ ଉଷ୍ମ ହୋଇଛି ବିହାର ରାଜନୀତି।
ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଅପରାଧ, ବେରୋଜଗାର, ଦୁର୍ନୀତ। ଏଥିରୁ ଧ୍ୟାନ ହଟାଇବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରାଯାଉ। ଯଦି ସରକାରଙ୍କର ସାହସ ଅଛିି, ତାହାହେଲେ ଘର ଖାଲି କରାଇ ଦେଖାନ୍ତୁ।
ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, ଦୀର୍ଘ ୨୦ ବର୍ଷ ଧରି ରାବିଡ଼ୀ ଦେବୀ ୧୦ ସର୍କୁଲାର ରୋଡରେ ରହୁଥିଲେ। ହେଲେ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଆବାସ ନମ୍ବର ୩୯ ଦେଇଥିଲା ଭବନ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ। ସେତେବେଳେ ରାବଡ଼ୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଚିଠି ପଠା ଯାଇଥିଲା। ୬ ମାସ ବିତିଯିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରାବଡ଼ୀ ଦେବୀ ୧୦ ସର୍କୁଲାର ରୋଡ୍ ଆବାସକୁ ଖାଲି କରିନଥିଲେ।
ଏବେ ଭବନ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ରାବଡ଼ୀ ଦେବୀଙ୍କ ପୁରୁଣା ଆବାସ ୧୦ ସର୍କୁଲାର ରୋଡକୁ ଡାଏରି, ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପଶୁ ସଂସାଧନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନନ୍ଦକିଶୋର ରାମଙ୍କୁ ଆବଣ୍ଟିତ କରିଛି । ୨୦୨୬ ମସିହା ମେ ୨୭ ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ରହିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ରାବଡ଼ୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ବଙ୍ଗଳା ଶୀଘ୍ର ଖାଲି କରିବାର ଅନ୍ତିମ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି।