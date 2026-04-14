“ଶେଷ ହେଲା ପଲ୍ଟିବାଜିର ଖେଳ” – ନୀତିଶଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଲାଲୁଙ୍କ ଝିଅଙ୍କ କଡ଼ା କଟାକ୍ଷ

ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ପୁଣିଥରେ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ବିହାରରେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ସରକାରର ପତନ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ସହ ମିଶି ଏକ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି

By Shiv Sankar Singh

ପାଟନା: ବିହାର ରାଜନୀତିରେ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା, ଶେଷରେ ତାହାହିଁ ହେଲା। ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ପୁଣିଥରେ ନିଜ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ବିହାରରେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ସରକାରର ପତନ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି) ସହ ମିଶି ଏକ ନୂତନ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ପଥ ପରିଷ୍କାର ହୋଇଛି। ତେବେ ନୀତିଶଙ୍କ ଏହି ବାରମ୍ବାର ଦଳ ବଦଳ ଏବଂ ସମୀକରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବିଶେଷ କରି ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିବାର କୌଣସି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିନାହାନ୍ତି।

ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପରେ ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କ ଝିଅ ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ‘X’ (ପୂର୍ବରୁ ଟ୍ୱିଟର)ରେ ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନୀତିଶଙ୍କୁ ‘ପଲ୍ଟିବାଜିର ଧୁରନ୍ଧର ଚାଚା’ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଶେଷରେ ପଲ୍ଟିବାଜିର ଧୁରନ୍ଧର ଆମ ଚାଚାଜୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ହୋଇଗଲା। ସେ ରାଜନୀତିର ଖଲିଫା (ସର୍ବେସର୍ବା) ହେବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଜ ରାଜନୈତିକ ପାଳିର ଶେଷ ଲଫାପା ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସମର୍ପି ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି।”

ରୋହିଣୀଙ୍କ ଏହି କଟାକ୍ଷ ଏତିକିରେ ସରିନାହିଁ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଚାଚାଜୀଙ୍କ ଦୁଃଖରେ କେହି ସଚ୍ଚୋଟ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କ ସହ ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଉପରକୁ ତାଙ୍କ ସହ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କୁ ପାନେ ଦେବାକୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରି ବସିଛନ୍ତି। ନୀତିଶଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇବା ସ୍ୱଭାବକୁ ନେଇ ରୋହିଣୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମିଥ୍ୟା ଗର୍ବ କରୁଥିବା ଚାଚାଜୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚାଭିଳାଷ ଆଜି ଲୁହରେ ଭାସିଯାଇଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନରେ ନୀତିଶ କୁମାର ରାଜଭବନ ଯାଇ ରାଜ୍ୟପାଳ ସୟଦ ଅତା ହୁସେନ୍‌ଙ୍କୁ ନିଜର ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ନୀତିଶ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ।

ଏହି ଇସ୍ତଫା ପରେ ବିହାରରେ ଏନଡିଏ (NDA) ମେଣ୍ଟର ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜୋରଦାର ହୋଇଛି। ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକ ବସି ନେତା ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଉଛି। ଖବର ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ ୧୫ ତାରିଖରେ ନୂତନ ସରକାର ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି।

ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ‘ସୁବିଧାବାଦୀ’ ବୋଲି ଅନେକ ସମୟରେ ସମାଲୋଚନା କରାଯାଏ। କେତେବେଳେ ବିଜେପି ତ କେତେବେଳେ ଆରଜେଡି, ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ଥର ସେ କେନ୍ଦ୍ର ରାଜନୀତିକୁ ଯିବାର ମଧ୍ୟ ସଂକେତ ମିଳୁଛି। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ସେ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇପାରନ୍ତି।

ନୀତିଶଙ୍କ ଏହି ‘ୟୁ-ଟର୍ଣ୍ଣ’ ବିହାରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ବଡ଼ ଅସ୍ତ୍ର ସାଜିଛି। ରୋହିଣୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ‘ଚାଚାଜୀ’ ସମ୍ବୋଧିତ ପୋଷ୍ଟ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହା ବିହାରର ରାଜନୈତିକ ତିକ୍ତତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି।

You might also like More from author
More Stories

1 of 6,896