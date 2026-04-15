ନିମିଷକେ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଲା ହସଖୁସିର ସଂସାର; ଚାଲିଗଲା ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ୩ ଜୀବନ

Rohini slum fire in North Delhi : ବୁଧବାର ସକାଳୁ ଦିଲ୍ଲୀର ରୋହିଣୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ ଅଧା ଦର୍ଜନ ବସ୍ତି ଜଳିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର ତିନି ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି।
ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା (DFS) ଅନୁଯାୟୀ, ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇ ବର୍ଷର ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାତି ପ୍ରାୟ ୧:୩୦ ସମୟରେ ଏକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ଲଟ୍ ନିକଟରେ ଥିବା ବସ୍ତିରେ ଏହି ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଭଳି ଜଳନଶୀଳ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାପିଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି।
ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଏହାକୁ ଲିଭାଇବା ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଅଣାଯାଇଥିଲା।
ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ତିନୋଟି ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ, ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସ, CATS ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭାଗର କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜାରି ରହିଥିଲା।
ଅନ୍ୟ ଏକ ଘଟଣା: ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅପ୍ରେଲ ୧୨ ତାରିଖରେ ରାଜଘାଟ ବସ୍ ଡିପୋ ନିକଟରେ ଥିବା ବୁଦାଗୁଡ଼ିକରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ସେଠାରେ ଘଞ୍ଚ ବୁଦା ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାରେ କିଛିଟା ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ୬ଟି ଅଗ୍ନିଶମ ଗାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ଘଟଣାରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।