ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଟିମ୍ ଜୁନ୍‌ରେ ଟି ୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି । ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଜୁନ୍ ୯ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ମହାମୁକାବିଲା ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ । ତେବେ ଟି ୨୦ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ ୨୦୨୪ରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ଏହାର ଓପନିଂ ମୁକାବିଲା ଜୁନ୍ ୫ରେ ନ୍ୟୁୟର୍କରେ ଆର‌୍ୟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖେଳିବ ।

It is time to welcome our team in new colors.

Presenting the new T20I #TeamIndia Jersey with our Honorary Secretary @JayShah, Captain @ImRo45 and official Kit Partner @adidas. pic.twitter.com/LKw4sFtZeR

— BCCI (@BCCI) May 13, 2024