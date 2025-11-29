IND vs SA: ରାଞ୍ଚି ଦିନିକିଆରେ ଇତିହାସ ରଚିବେ ରୋହିତ-କୋହଲି, ଭାଙ୍ଗିବ ତେନ୍ଦୁଲକର-ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ଏହି ରେକର୍ଡ

IND vs SA: ରାଞ୍ଚି ଦିନିକିଆରେ ଇତିହାସ ରଚିବେ ରୋହିତ-କୋହଲି

By Jyotirmayee Das

IND vs SA: ଘରୋଇ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ କରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏବେ ନଭେମ୍ବର ୩୦ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପାଇଁ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ। ଏହି ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ରାଞ୍ଚି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କେଏଲ ରାହୁଲ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।

ଏହି ସିରିଜରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ପୁଣି ଥରେ ରହିବ, ଯାହାକୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆକ୍ସନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ରୋହିତ ଏବଂ କୋହଲି ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବେ।

ଭାଙ୍ଗିବେ ଦ୍ରାବିଡ-ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ରେକର୍ଡ: ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋହିତ ଏବଂ କୋହଲି ଭାରତ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ମାମଲାରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏବଂ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ଭାବରେ ନମ୍ବର ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ରୋହିତ ଏବଂ କୋହଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ମୋଟ ୩୯୧ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ।

ସେହିପରି ସଚିନ ଏବଂ ଦ୍ରାବିଡ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଏକାଠି ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେତେବେଳେ ରୋହିତ ଏବଂ କୋହଲି ରାଞ୍ଚି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ, ସେତେବେଳେ ଉଭୟ ମିଶି ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ । ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଭାରତ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବେ।

ସର୍ବାଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିବା ଖେଳାଳି:

  • ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି – ୩୯୧ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍
  • ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏବଂ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ – ୩୯୧ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍
  • ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ଏବଂ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି – ୩୬୯ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍
  • ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏବଂ ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେ – ୩୬୭ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍
  • ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏବଂ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି – ୩୪୧ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍
  • ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା – ୩୦୯ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ରେକର୍ଡ: ଯଦି ଆମେ ODI ଫର୍ମାଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତୀୟ ଦଳର ରେକର୍ଡ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ତେବେ ଆଫ୍ରିକା ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମୋଟ ୯୪ ଟି ODI ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୫୧ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି, ଯେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୪୦ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ କୌଣସି ଫଳାଫଳ ଦେଇନାହିଁ।

 

