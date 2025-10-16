IND vs AUS: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ବ୍ୟାଟିଂର କମାଲ ଦେଖାଇଲେ ରୋହିତ-କୋହଲି, ପଡ଼ିଆରେ ଖାଲି ଉଡ଼ିଲା ଛକା-ଚୌକା

ଏହି ୧୦ ଖେଳାଳି କଲେନି ଅଭ୍ୟସ।

By Subhasmita Das
CELLNET

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ODI ସିରିଜ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି।

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ କେବଳ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଖେଳାଳି ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲେ।

କିନ୍ତୁ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ସମେତ ଦଶ ଜଣ ଖେଳାଳି ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସି ନଥିଲେ। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ୧୦ ଜଣ ଖେଳାଳି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ବିଳମ୍ବରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ବିମାନ ଝରକା ଗୋଲ୍ କାହିଁକି,…

ହଠାତ ଗୌତମଙ୍କ ପାଖରେ ପହଁଚିଲେ ରୋହିତ;…

ଯାତ୍ରା ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସିରିଜର ଥକାପଣ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ପୁଲରେ ସମୟ ବିତାଇଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ବିରାଟ ଏବଂ ରୋହିତ ଭଲ ଫର୍ମରେ ଥିଲେ।

ବିରାଟ-ରୋହିତ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ: ପର୍ଥ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ବିରାଟ କୋହଲି ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଅଭ୍ୟାସ ସେସନ୍‌ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ କାମ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।

ଏହା ପରେ ବିରାଟ କୋହଲି ନେଟ୍ସକୁ ଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରେ ସେ ନିଜ ଗ୍ରୁପ୍ ରେ ସାମିଲ ହୋଇଗଲେ।

ବିରାଟ କୋହଲି ପ୍ରାୟ ୪୦ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟାଟିଂ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ସେ ନେଟ୍ସରେ ୨୦ ମିନିଟ୍ ଏବଂ ଥ୍ରୋଡାଉନ୍‌ରେ ୨୦ ମିନିଟ୍ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ।

ରୋହିତଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି: ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ନେଟ୍ସରେ ସମୟ ବିତାଇଥିଲେ। ସେ ଟିକେ ଅସହଜ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା’ପରେ ବଲ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟର ମଝିରେ ବାଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।

ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ନେଟ୍ସରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ବ୍ୟାୟାମ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ରୋହିତଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କେଏଲ ରାହୁଲ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଏବଂ ହର୍ଷିତ ରାଣା ମଧ୍ୟ ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟଙ୍କ ସହ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ।

ଏହି ଖେଳାଳିମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରିନଥିଲେ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦଶ ଜଣ ଖେଳାଳି ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡି ସୁଇମିଂ ପୁଲରେ ଆରାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଥିଲେ।

ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶୁଭମନ ଗିଲ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ନୀତିଶ ରେଡ୍ଡୀ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

You might also like More from author
More Stories

କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ବିମାନ ଝରକା ଗୋଲ୍ କାହିଁକି,…

ହଠାତ ଗୌତମଙ୍କ ପାଖରେ ପହଁଚିଲେ ରୋହିତ;…

T20 World Cup 2026 ଖେଳିବେ ଏହି ୨୦ଟି ଟିମ,…

କମେଡ଼ିଆନ କପିଲ ଶର୍ମାଙ୍କ କାଫେ ଉପରେ ପୁଣି…

1 of 7,833