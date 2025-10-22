”ଏଥର ପେଟରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି, ନ ବୁଝିଲେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବୁ,” କାନାଡାରେ ପଞ୍ଜାବୀ ସିଙ୍ଗରଙ୍କୁ ଗୁଳିମାଡ଼
କାନାଡାରେ ପୁଣି ଏକ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଗୋଦାରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଏବଂ ଅପରାଧୀଙ୍କ ପାଇଁ କାନାଡା ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କାନାଡାରେ ପୁଣି ଏକ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଗୋଦାରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏହି ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗୋଦାରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ସେୟାର କରିଥିଲା। ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ନୋଇ ଏବଂ ରୋହିତ ଗୋଦାରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ରହିଛି।
ଗୋଦରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ପୋଷ୍ଟ: ଗୋଦରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିଛି, “ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ରାମ ରାମ… ମୁଁ (ମହେନ୍ଦ୍ର ସରନ ଦିଲାନା) (ରାହୁଲ ରିନାଉ) (ଭିକି ଫାଲୱାନ), ଭାଇମାନେ କାନାଡାରେ ତେଜି କାହଲୋନ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଗୁଳିକାଣ୍ଡ! ଆମେ ଏହା କରିଦେଲୁ! ଏବଂ ତାଙ୍କ ପେଟରେ ଗୁଳି ବାଜିଛି! ଯଦି ସେ ଏଥିରୁ ଶିଖିବେ ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ନଚେତ୍ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବୁ!
ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଆହୁରି ଲେଖାଯାଇଛି, “ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି! ଯଦି କେହି ଏହି ବିଶ୍ୱାସଘାତକଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଏବଂ ଆମେ ଏହା ବିଷୟରେ ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ , ତେବେ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡିବୁ ନାହିଁ! ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବୁ! ଏହି ଚେତାବନୀ ସମସ୍ତ ଭାଇ, ବ୍ୟବସାୟୀ, ବିଲ୍ଡର, ହାୱାଲା ବ୍ୟବସାୟୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ! ଯଦି କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଆମର ଶତ୍ରୁ ହେବେ! ଏହା କେବଳ ଆରମ୍ଭ! ଦେଖାଯାଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କ’ଣ ହେଉଛି। ”
ଗୋଦରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ବନାମ ଲରେନ୍ସ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ: ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ରୋହିତ ଗୋଦରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦାବି କରିଥିଲା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଲୋକମାନେ କାଲିଫର୍ନିଆରେ ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ନୋଇ ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ହରି ବକ୍ସରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଗୁଳି କରିଥିଲେ। ହରି ବକ୍ସରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପରେ, ଲରେନ୍ସ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଗୋଦରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ଲରେନ୍ସ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି।