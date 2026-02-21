ଅଜିତ୍ ପାଓ୍ୱାରଙ୍କ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଭଣଜାଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି, ଏହିମାନେ ମାରିଛନ୍ତି! କେବଳ ମୋଦି-ଶାହ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେ
ରୋହିତ ପାୱାର ପୁଣି ଥରେ ଆଣିଲେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଭଣଜା ଏବଂ ବିଧାୟକ ରୋହିତ ପାୱାର ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DGCA)କୁ ଲଗାତାର ଟାର୍ଗେଟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି।
ରୋହିତ ଶନିବାର ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ କିଛି DGCA ଅଧିକାରୀ ବିମାନ କମ୍ପାନୀକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି।
ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବିମାନ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ଘରୋଇ ଲିମିଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ।
ରୋହିତ ପାୱାର କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମ ମୋହନ ନାଇଡୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପାୱାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଗମ୍ଭୀର ତ୍ରୁଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ VSR କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷମତାରେ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଜଡିତ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କମ୍ପାନୀକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏପରି ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ।
ମୋଦି ଏବଂ ଶାହ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେ:
ଏନସିପି-ଏସପି କହିଛି ଯେ ଯଦି କେହି ଏହି ମାମଲାରେ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରିବେ, ତେବେ ସେ କେବଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ।
ସେମାନେ ଉଭୟ ଦଳକୁ ଏହି ମାମଲାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପାୱାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଇମେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିବେ।
ରୋହିତ ପାୱାର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ଉଠାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ବୈଷୟିକ ଦିଗ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ।
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କେହି ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ VSR କମ୍ପାନୀକୁ ସମର୍ଥନ କିମ୍ବା ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇପାରେ। ଏହି କମ୍ପାନୀ ପଛରେ ଅନେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି।
ରୋହିତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଉପରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ:
ରୋହିତ ପାୱାରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ବିମାନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇନଥିଲା ବରଂ ଅନେକ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ଲାକ୍ ବାକ୍ସ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ବିମାନରେ ଗୁରୁତର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅତିରିକ୍ତ ପେଟ୍ରୋଲ କ୍ୟାନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲା, ଯାହା ନିଆଁ ଏବଂ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା।
ସେ ପୁରା ମାମଲାର ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହା ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ରୋହିତ ପାୱାର ପୂର୍ବରୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଅନେକ ଥର ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।