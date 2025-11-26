ICC ODI ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ରୋହିତଙ୍କ ଜଲ୍ବା, ମାତ୍ର 7 ଦିନରେ ନମ୍ବର ୱାନ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ହେଲେ ହିଟମ୍ୟାନ୍
ମାତ୍ର 7 ଦିନରେ ନମ୍ବର ୱାନ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ହେଲେ ହିଟମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ICC ପୁଣି ଥରେ ନୂତନ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ନମ୍ବର ୱାନ ସ୍ଥାନରୁ ଖସି ଆସିଥିବା ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ପୁଣି ଥରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ରୋହିତ ଶର୍ମା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଦିନିକିଆ ଖେଳି ନାହାଁନ୍ତି, ତଥାପି ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନମ୍ବର ୱାନ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ଏଥର ODI ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ, ତଥାପି ଟପ୍ 10 ରୁ ତଳକୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ।
ରୋହିତ ଶର୍ମା ପୁଣିଥରେ ନିଜର ନମ୍ବର ୱାନ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି
ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ପୁଣିଥରେ ICC ODI ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ନମ୍ବର ୱାନ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରେଟିଂ 781। କିନ୍ତୁ, ରୋହିତ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ODI ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନାହାଁନ୍ତି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ନମ୍ବର ୱାନ ପହଞ୍ଚିଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଡାରିଲ ମିଚେଲ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି। ICC ରାଙ୍କିଂ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେତେବେଳେ ଏକ ଦଳ ଖେଳେ ଏବଂ ଜଣେ ଖେଳାଳି ଖେଳନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ରେଟିଂ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଏ। ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଘଟିଥିଲା। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଟିମ ମିଚେଲଙ୍କ ବିନା କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ରେଟିଂ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ରେଟିଂ ବର୍ତ୍ତମାନ 766 ରେ ରହିଛି।
ଗିଲ୍ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, କୋହଲି ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି
ଆଫଗାନିସ୍ତାନର ଇବ୍ରାହିମ୍ ଜାଦ୍ରନ୍ ICC ODI ରାଙ୍କିଂରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରେଟିଂ 764। ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 745 ରେଟିଂ ସହିତ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ବିରାଟ କୋହଲି ବର୍ତ୍ତମାନ 725 ରେଟିଂ ସହିତ ICC ODI ରାଙ୍କିଂରେ ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନର ବାବର ଆଜମ 722 ରେଟିଂ ସହିତ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡର ହ୍ୟାରି ଟ୍ରାକ୍ଟର 708 ରେଟିଂ ସହିତ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।
ଶ୍ରେୟାସ ଆୟର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଶାଇ ହୋପ୍ ଏଥର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ସେ ଏବେ ୭୦୧ ରେଟିଂ ସହିତ ୮ମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତର ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ରେଟିଂ ୭୦୦ ଏବଂ ସେ ୯ମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଚାରିଥ ଅସଲାଙ୍କା ଏବେ ୬୯୦ ରେଟିଂ ସହିତ ୧୦ମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ହରାଇଛନ୍ତି।