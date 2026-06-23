‘ରୋହିତ ଶର୍ମା-ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଡେବ୍ୟୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ’, ୧୯ ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟକୁ ଫେରୁଛି ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ
ରୋହିତଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ ପଡ଼ିଆରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତ ବୈଭବଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଘରୋଇ ସିରିଜ ଜିତିଛି। ଏବେ, ଭାରତ ଏବଂ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଜୁନ୍ ୨୬ ରେ ଏକ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ ରେ ଭାରତ କେବଳ ଜଣେ ନୂତନ ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ ପାଇବ ନାହିଁ ବରଂ ଏହା ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରେ।
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ରେ ୭୦୦ ରୁ ଅଧିକ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସେ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଉଭୟ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ।
ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହେବ ଯେଉଁଠାରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ।
ରୋହିତ ଶର୍ମା ୨୦୦୭ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ODI ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡର ବେଲଫାଷ୍ଟର ସିଭିଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ଲବ୍ ପଡ଼ିଆରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ।
ହେଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନଥିଲା, କାରଣ ଭାରତ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଏବଂ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଯୋଗୁଁ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୫୦ ଓଭରରେ ୧୯୪ ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟକୁ ସଫଳତାର ସହ ପିଛା କରିଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଦଳ ବେଲଫାଷ୍ଟରେ ସେହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ୯ ୱିକେଟ୍ରେ ଜିତିଥିଲା; ଏହା ରୋହିତଙ୍କ ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲା।
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବରିଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସହିତ ବେଲଫାଷ୍ଟରେ ରହିବେ। ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦେଖିଲେ, ଏହା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସେ ବେଲଫାଷ୍ଟ ଭେନ୍ୟୁରେ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଟି-୨୦ ଖେଳିବେ।
ଯଦି ଏହା ହୁଏ, ତେବେ ଜୁନ୍ ୨୬ ତାରିଖ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁର ତାରିଖ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
ଯଦି ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ।
ଫଳସ୍ୱରୂପ, ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିନପାରେ ବରଂ ବୈଭବ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଖେଳ ଶୈଳୀ ପାଇଁ ବେଲଫାଷ୍ଟ ସ୍ଥାନଟି ଉପଯୁକ୍ତ ମନେ ହେଉଛି, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଡେବ୍ୟୁକୁ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି।
ଭାରତ ଏବଂ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି; ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁନ୍ ୨୬ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜୁନ୍ ୨୮ ରେ ଖେଳାଯିବାର ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଉଭୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଲଫାଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।