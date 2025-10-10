Rohit-Kohli: ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ Come Back କରିବେ ବିରାଟ-ରୋହିତ? ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍
ପୁଣି ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ବିରାଟ-ରୋହିତ । ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ Come Back କରିବେ ବିରାଟ-ରୋହିତ । ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ODI କ୍ରିକେଟରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ । ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ODI ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ନବନିଯୁକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ନାମ ଦେଇଥିଲେ।
ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟଙ୍କୁ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥିବା ବେଳେ, ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ 2027 ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି, ଏକ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ରୋହିତ ଏବଂ କୋହଲି ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଖେଳିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2025 ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଶେଷ ODI ସିରିଜ୍ ଖେଳିବ, ଯାହା ଡିସେମ୍ବର 6 ରେ ଶେଷ ହେବ। ଭାରତୀୟ ଦଳ ତା’ପରେ ଜାନୁଆରୀ ୧୧ ତାରିଖରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭରେ ଖେଳିବ। ଏହି ଦୁଇଟି ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅତି କମରେ ପାଞ୍ଚ ସପ୍ତାହର ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି।
ବିସିସିଆଇର ଏକ ସୂତ୍ର ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା ପିଟିଆଇକୁ କହିଛି ଯେ ଡିସେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ଶେଷ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ୧୧ ତାରିଖରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ସପ୍ତାହର ବ୍ୟବଧାନ ରହିଛି। ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ଡିସେମ୍ବର ୨୪ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଅତି କମରେ ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବ। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ରୋହିତ ଅତି କମରେ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଏପରିକି କୋହଲି ମଧ୍ୟ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଉଭୟ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ଟି୨୦ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି। ରୋହିତ ଏବଂ କୋହଲି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ ଫାଇନାଲରେ ଶେଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ଏବେ, ପ୍ରାୟ ସାତ ମାସ ପରେ, ଉଭୟ ଖେଳାଳି ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ରୋହିତ ଏବଂ କୋହଲିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ।