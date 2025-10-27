2027 ବିଶ୍ବକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ରୋହିତ-ବିରାଟଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଏତେ ମ୍ୟାଚ୍! ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ କେଉଁଠି ଏବଂ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖେଳିବେ
2027 ବିଶ୍ବକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ବୁକ୍ ରୋ-କୋ । ଏହି ସବୁ ମ୍ୟାଚରେ କରିବେ ଧମାଲ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଗରକର ଆଣ୍ଡ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ସମାଲୋଚକମାନେ ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଏବେ ଏବେ ସରିଥିବା ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ, ଉଭୟ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦେଇଥିଲେ ।
ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟ ଉଭୟ ଜଣାଇଦେଇଥିଲେ ଯେ, ସେମାନେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ନାମିବିଆରେ ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବାକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ମେଗା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କର ଯିବାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନାହିଁ। ତଥାପି, ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ଉଭୟଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଚୁର ଏବଂ ସହଜ ସୁଯୋଗ ରହିବ, କାରଣ ସେମାନେ ସେତେବେଳକୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଥିବେ।
ନିୟମିତ ବ୍ୟବଧାନରେ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ
ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଭିଯାନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ହେବ । ଏବଂ ସେମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର-ଡିସେମ୍ବରରେ ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହି ଗସ୍ତରେ ଦୁଇଟି ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଦିନିକିଆ ସହିତ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ତଥାପି, ଉଭୟ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ଉଭୟ ଫର୍ମାଟରୁ ଅଲଗା ହୋଇସାରିଛନ୍ତି।
ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ ୭ଟି ସିରିଜ୍
୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଉଭୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ସାତଟି ସିରିଜ୍ ଏବଂ ମୋଟ ୨୧ଟି ଦିନିକିଆ ଖେଳିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏହା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଭାରତ ଗସ୍ତ ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବରରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଶେଷ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଉପରେ ଏକ ନଜର ପକାଇବା (ଯଦି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନହୁଏ)।
ସମୟ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ଥାନ
ନଭେମ୍ବର-ଡିସେମ୍ବର (୨୫) ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବନାମ ଭାରତ 3 ଭାରତ
ଜାନୁଆରୀ (୨୦୨୬) ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବନାମ ଭାରତ 3 ଭାରତ
ଜୁନ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବନାମ ଭାରତ 3 ଭାରତ
ଜୁଲାଇ ଇଂଲଣ୍ଡ ବନାମ ଭାରତ 3 ଭାରତ
ସେପ୍ଟେମ୍ବର-ଅକ୍ଟୋବର ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବନାମ ଭାରତ 3 ଭାରତ
ଅକ୍ଟୋବର-ନଭେମ୍ବର ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ 3 ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ
ଡିସେମ୍ବର ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବନାମ ଭାରତ 3 ଭାରତ