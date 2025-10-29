ICC Rankings: ରୋହିତ ଶର୍ମା ହେଲେ ଦୁନିଆର ନମ୍ବର-1 ODI ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ! ଗିଲଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବିଶ୍ବ ରେକର୍ଡ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ODI ସିରିଜରେ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ICC ODI ରାଙ୍କିଂରେ ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର 1 ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ରୋହିତ ଶର୍ମା ODI ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏହି ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ, ରୋହିତ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର 1 ODI ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ହେବାରେ ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ସଦ୍ୟତମ ODI ରାଙ୍କିଂର କଥା କହିଲେ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଗିଲ୍ ଏବଂ ଇବ୍ରାହିମ୍ ଜାଦ୍ରାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ 781 ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ନମ୍ବର 1 ରୁ ନମ୍ବର 3 କୁ ଖସି ଆସିଛନ୍ତି।
ରୋହିତ ନମ୍ବର 1 ହେବାର କାରଣ
ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ODI ସିରିଜରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ସର୍ବାଧିକ ରନ କରିଥିଲେ । ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ODIରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ଶତକ ସହିତ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ODI ସିରିଜରେ 101 ହାରରେ 202 ରନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର 1 ODI ରାଙ୍କିଂକୁ ନେଇଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନମ୍ବର 1 ହୋଇଛନ୍ତି।
ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ
ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର 1 ODI ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ହୋଇ, ରୋହିତ ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସେ ନମ୍ବର 1 ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିବା ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ରୋହିତ 38 ବର୍ଷ 182 ଦିନ ବୟସରେ ODIରେ ନମ୍ବର 1 ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ରୋହିତ ୧୮ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନମ୍ବର ୧ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ନମ୍ବର ୧ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ କେବଳ ପଞ୍ଚମ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ। ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଏହି ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବାରେ ପ୍ରଥମ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପରେ ଧୋନି। ବିରାଟ କୋହଲି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଏହି ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଥିଲେ। ଶୁଭମନ ଗିଲ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦିନିକିଆ ନମ୍ବର ୧ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ନିଜର ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦିନିକିଆ କ୍ୟାରିଅର
ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଦିନିକିଆ କ୍ୟାରିଅର ରହିଛି। ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୭୬ ଦିନିକିଆରେ ୧୧,୩୭୦ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ରୋହିତଙ୍କ ହାରାହାରି ୪୯.୨୨ ଏବଂ ସେ ୩୩ ଶତକ ଏବଂ ୫୯ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।