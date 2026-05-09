ରୋହିତ ଶର୍ମା ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ! ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ସହ କରିବେ ଓପନିଙ୍ଗ୍, ପାକ୍ ର ଏହି ଗୋଟିଏ ଭୁଲ୍…

"ଭାରତକୁ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ବି ଭୁଲି ପାରୁନି ପାକିସ୍ତାନ"।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପାକିସ୍ତାନ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଢାକାର ଶେର-ଏ-ବାଂଲା ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଚାଲିଥିବା ଦୁଇ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଛି।

ଆଜି ମେ ୯ (ଶନିବାର) ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ। ଏହି ଦିନ ପ୍ରସାରକ ଏକ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେବନି। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଓପନିଙ୍ଗ ସାଥୀ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କ’ଣ?

ପ୍ରକୃତରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନର ସିଧା ପ୍ରସାରଣ ସମୟରେ, ପ୍ରସାରକ ପାକିସ୍ତାନ ବଦଳରେ ଭାରତର ପ୍ଲେଇଂ ୧୧ର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଲାଇନଅପ୍‌ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ।

ଅସାବଧାନତାବଶତଃ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିବା ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ଥିଲେ: ରୋହିତ ଶର୍ମା (ଅଧିନାୟକ), ଶୁଭମନ ଗିଲ, ତିଲକ ବର୍ମା, ଶିବମ ଦୁବେ, ଜିତେଶ ଶର୍ମା, ରିଙ୍କୁ ସିଂହ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଏବଂ ମୁକେଶ କୁମାର। ହେଲେ, ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ନାମ ତାଲିକାରେ ନଥିଲା।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାଇ ଯାଇଛି ଫଟୋ:

ଲୋକମାନେ ପ୍ରସାରକଙ୍କ ତ୍ରୁଟି ଦେଖି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଭିଡିଓ ସହିତ ଲୋକମାନେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କଲେ। ଏହା ଉପରେ କମେଣ୍ଟ ଦେଇ ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, “ସେମାନେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଭୁଲି ପାରି ନାହାଁନ୍ତି।”

ଟେଷ୍ଟର ସ୍ଥିତି:

ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଦୁଇ ଦିନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ବାଂଲାଦେଶ ମୋଟ ୪୧୩ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ ନଜମୁଲ ହୋସେନ ଶାଣ୍ଟୋ ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳି ୧୨ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୨ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ୧୦୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମୋମିନୁଲ ହକ୍ ୯୧ ରନ୍ ର ଇନିଂସ୍ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁସଫିକର ରହିମ ୭୧ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୭୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ୨୩୪ ରନ୍ ପଛରେ ଅଛି।

