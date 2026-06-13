ଦିନିକିଆରେ ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ଖେଳାଳୀ ଭାବେ ରେକର୍ଡ କଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା
"ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ (ODI) ମ୍ୟାଚ୍ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶ (Playing XI)ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୩୭ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏକ ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ (HPCA), ଧର୍ମଶାଳାଠାରେ ଶନିବାର (ଜୁନ୍ ୧୩) ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ (ODI) ମ୍ୟାଚ୍ର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶ (Playing XI)ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଖେଳୁଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳର ଏହି ୩୯ ବର୍ଷୀୟ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶର ଅଂଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମ୍ୟାଚ୍ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଭାରତ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ପ୍ରତି ଦଳ ପାଇଁ ୨୫ ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି।
ରୋହିତ ପ୍ରାୟ ୬ ମାସ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଏବେ ଆଉ ଟି-୨୦ (T20I) କିମ୍ବା ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଇନ୍ଦୋରଠାରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ନିଜର ୩୯ତମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ରୋହିତଙ୍କର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍।
ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିବା ସହ ଦିନିକିଆ (ODI) କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳିଥିବା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସେ ୧୯୮୩ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜେତା ଦଳର ସଦସ୍ୟ ମହିନ୍ଦର ଅମରନାଥଙ୍କ ୩୭ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡକୁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ବ୍ୟତୀତ, ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ୩୯ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାରେ ରୋହିତ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ୨୦୦୦ ମସିହା ପରଠାରୁ ଏହି ୫୦ ଓଭର ବିଶିଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଖେଳିଥିବା ପୂର୍ବତନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଥିଲେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର।
ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଦେଖିଲେ, ଯେକୌଣସି ସୀମିତ ଓଭର କ୍ରିକେଟ୍ (Limited-overs cricket) ଖେଳିବାରେ ରୋହିତ ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟର ହୋଇଛନ୍ତି। ଟି-୨୦ (T20I) କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଏହି ରେକର୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ଼ଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା। ସେ ୨୦୧୧ ମସିହାରେ ମାଞ୍ଚେଷ୍ଟରର ଓଲ୍ଡ ଟ୍ରାଫୋର୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ଏକମାତ୍ର ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ୩୮ ବର୍ଷ ୨୩୨ ଦିନ ହୋଇଥିଲା।
“ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ଦେଖିଲେ, ମହିଳା କ୍ରିକେଟର ଦୁଇ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳି ଝୁଲଣ ଗୋସ୍ୱାମୀ (୩୯ ବର୍ଷ, ୩୦୩ ଦିନ) ଏବଂ ମିତାଲି ରାଜ୍ (୩୯ ବର୍ଷ, ୧୧୪ ଦିନ)ଙ୍କ ପରେ ରୋହିତ ହେଉଛନ୍ତି ଦିନିକିଆ (ODI) କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଥିବା ତୃତୀୟ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି।”
ରୋହିତ ଏବେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିଥିବା ଭାରତର ୧୦ମ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କ ପୁରୁଷ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଅନ୍ୟ ୯ ଜଣ ଖେଳାଳି କେବଳ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ। ଭାରତ ପାଇଁ ରୋହିତଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ବୟସରେ କେବଳ ଭିନୁ ମାଙ୍କଡ଼ (୪୧ ବର୍ଷ ୩୦୦ ଦିନ), ଲାଲା ଅମରନାଥ (୪୧ ବର୍ଷ ୯୨ ଦିନ), ରୁସ୍ତମଜୀ ଜାମସେଦଜୀ (୪୧ ବର୍ଷ ୨୭ ଦିନ), ସି. କେ. ନାୟଡୁ (୪୦ ବର୍ଷ ୨୮୯ ଦିନ), ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର (୪୦ ବର୍ଷ ୨୦୪ ଦିନ), ସି. ରାମାସ୍ୱାମୀ (୪୦ ବର୍ଷ ୬୦ ଦିନ), ବିଜୟ ମର୍ଚ୍ଚାଣ୍ଟ (୪୦ ବର୍ଷ ୨୧ ଦିନ), ହେମୁ ଅଧିକାରୀ (୩ ବର୍ଷ ୧୯୦ ଦିନ) ଏବଂ ଅମୀର ଇଲାହୀ (୩ ବର୍ଷ ୧୦୨ ଦିନ) ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି।
ଯଦି ରୋହିତ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ହେବାକୁ ଥିବା ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଏହି ତାଲିକାରେ କେବଳ ଭିନୁ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ପଛକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଏହାସହ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷରେ (୨୩ ଜୁନ୍) ରୋହିତ ନିଜ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ପଦାର୍ପଣର ୧୯ତମ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟର୍ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ୧୮ ବର୍ଷ ୩୫୫ ଦିନର ହୋଇସାରିଛି, ଯାହା ଜଣେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟର ଭାବେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ (୧୯୮୯ ରୁ ୨୦୧୨ ମଧ୍ୟରେ ୨୨ ବର୍ଷ ୯୧ ଦିନ) ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା କ୍ୟାରିୟର୍। ଏହି ତାଲିକାରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ହରଭଜନ ସିଂ (୧୭ ବର୍ଷ ୧୯୧ ଦିନ), ବିରାଟ କୋହଲି (୧୭ ବର୍ଷ ୧୫୩ ଦିନ) ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା (୧୬ ବର୍ଷ ୩୪୪ ଦିନ) ରହିଛନ୍ତି।
ରୋହିତଙ୍କ ଭଳି ବିରାଟ ଏବେ ଏବଂ ଜାଡେଜା ମଧ୍ୟ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳକୁ ଫେରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏହି ସମୟସୀମାକୁ ବଢ଼ାଇବାର ସୁଯୋଗ ରହିବ। ତେବେ ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳି ଚଳିତ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅଂଶ ନାହାନ୍ତି।