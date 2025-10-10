ନିଜ ସାଢ଼େ ୪ କୋଟି କାର୍ ର କାଚ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ରୋହିତ୍, ହିଟ୍ ମ୍ୟାନଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ବର୍ଷା ହେଲା ଛକା-ଚାରି!
ଅଭ୍ୟାସ ମ୍ୟାଚରେ ନିଜ ଗାଡ଼ିର କ୍ଷତି କରିଦେଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଯିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଉଠିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ କରିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ODI ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ନଅ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, “ହିଟ୍ ମ୍ୟାନ୍” ମୁମ୍ବାଇରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବ୍ୟାଟିଂ ଅଭ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସକ।
ଏହାସହ ଛକା ଏବଂ ଚୌକାର ଏକ ବଡ଼ ଝଲକ ସହିତ ଚର୍ଚ୍ଚା ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ପ୍ରୟାସରେ, ରୋହିତ ନିଜର କ୍ଷତି କରି ବସିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଗୋଟିଏ ସଟ୍ ପରେ ବଲ୍ ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ଦାମୀ କାର୍ ଉପରେ ପଡିଥିଲା।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ଓପନର ରୋହିତ ଶର୍ମା ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ମୁମ୍ବାଇରେ ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଅକ୍ଟୋବର ୧୦ ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏପରି ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ସେସନ୍ ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିବାଜୀ ପାର୍କ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ସେ ନେଟ୍ସରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଫର୍ମ ଫେରି ପାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
ଏହି ସମୟରେ ଶିବାଜୀ ପାର୍କରେ ଅନେକ ପିଲା ଏବଂ ଯୁବ ଖେଳାଳି ରୋହିତଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ବଡ଼ ଭିଡ଼ ଜମା ହୋଇଥିଲା।
ନିଜ ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ରୋହିତ: ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ପରେ, ରୋହିତ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରକ ପକ୍ଷ ଦେଖାଇଲେ, ବଡ଼ ସଟ୍ ମାରିଲେ। ତାଙ୍କର ଅନେକ ସଟ୍ ପଡ଼ିଆର ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା।
ଏହାପରେ ସେ ଏପରି ଗୋଟିଏ ଛକା ମାରିଲେ ଯାହା ତାଙ୍କ ନିଜର କ୍ଷତି କରି ବସିଲା। ରୋହିତ ମିଡ୍ୱିକେଟ ଆଡ଼କୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ ସଟ୍ ମାରିଲେ, ଏବଂ ବଲଟି ସିଧା ପଡ଼ିଆର ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲା।
ବଲଟି ପାର୍କ ବାହାରେ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ କାର ଉପରେ ପଡ଼ିଲା, ଯାହାର ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ, ଜଣେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ କହୁଥିବା ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ ଏହା ରୋହିତଙ୍କ କାର ଯାହାର ୱିଣ୍ଡସିଲ୍ଡ ଉପରେ ବଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା।
ଯଦିଓ ବଲଟି ଗାଡିରେ ବାଜିବାର କୌଣସି ଭିଡିଓ କିମ୍ବା ଫଟୋ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପଡ଼ିବା ସମୟରେ ଭିଡିଓରେ ଏକ ଜୋରଦାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଛି। ରୋହିତଙ୍କୁ ଦିଗକୁ ଇଙ୍ଗିତ କରି ହସୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସୂଚାଇ ଦେଉଥିଲା ଯେ ସେ ନିଜ କାରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି।
ସାଢ଼େ ୪ କୋଟିର କାର ନଷ୍ଟ: ରୋହିତଙ୍କର କେଉଁ କାର ଥିଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର ହୋଇଥିବା ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରୋହିତ ତାଙ୍କର ନୂଆ ଲାମ୍ବୋର୍ଗିନୀ ଉରୁସର ୱିଣ୍ଡସିଲ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି।
ରୋହିତ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ନୂତନ କମଳା ରଙ୍ଗର ଉରୁସ୍ SE କିଣିଛନ୍ତି, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୪.୨୫ କୋଟି ଟଙ୍କା। ରୋହିତ ପ୍ରାୟତଃ ଏହି କାରରେ ବୁଲନ୍ତି ଏବଂ ସମ୍ପ୍ରତି, ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଭ୍ୟାସ ପାଇଁ ରିଲାଏନ୍ସ ଷ୍ଟାଡିୟମ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଏହି କାରଟି ବାହାରେ ପାର୍କ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବଲଟି ଏଥିରେ ପଡ଼ିଥିଲା।