ପୁଅର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମଦିନ ଏମିତି ପାଳନ କଲେ ରୋହିତ, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଝିଅ ସହ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ଫଟୋ, କହିଲେ ଏମିତି…

"ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପୁଅ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ"।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପୁଅ ଆହାନ ଶର୍ମା ୧୫ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୪ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ତାନ ଥିଲା। ଗତ ଶନିବାର ରୋହିତ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରିତିକା ସଜଦେହ ଏବଂ ଝିଅଙ୍କ ସହିତ ଆହାନର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ସେ ରିତିକାଙ୍କ ସହ ଏକ ମିଳିତ ପୋଷ୍ଟରେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଥିଲେ।

ରୋହିତ ଶର୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ନଭେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ODI ସିରିଜ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ବଜାୟ ରଖାଯାଇଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରୋହିତ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି।

ପୁଅର ପ୍ରଥମ ଜନ୍ମଦିନ ଏମିତି ପାଳିଲେ ରୋହିତ: 

ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରିତିକା ସଜଦେହ ଏକ ମିଳିତ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ଫଟୋରେ, ସେମାନଙ୍କ ପୁଅ ଆହାନ ଖେଳଣା ସହିତ ଖେଳୁଛି, ଯଦିଓ ରୋହିତ ତାଙ୍କ ପୁଅର ମୁହଁ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାଁନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଫଟୋରେ, ରିତିକା ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଧରି ତାଙ୍କ ବାଲକୋନିରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଝିଅ ସହିତ।

ଆଉ ଏକ ଫଟୋରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ସେମାନଙ୍କ ଝିଅ ଏବଂ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି। ଆହାନ ରିତିକାଙ୍କ କୋଳରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ସେୟାର କରି ରୋହିତ ଶର୍ମା କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଆମର ପୁଅ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷର ହୋଇଗଲା। ସମୟ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କିପରି ଚାଲିଗଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଭଲ ପାଇଛୁ।”

କେବେ ମଇଦାନରେ ଦେଖାଯିବେ ରୋହିତ:

ନଭେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ODI ସିରିଜରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଏବେ କେବଳ ODI ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ T20 ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି।

ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆ ରାଞ୍ଚିରେ ଖେଳାଯିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ଡିସେମ୍ବର ୩ରେ ରାୟପୁର ଏବଂ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ଡିସେମ୍ବର ୬ରେ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଖେଳାଯିବ।

