ICC ର଼୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ରୋହିତ
ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ବିଜୟ ପରେ ଜୋ ରୁଟ୍ ପୁଣିଥରେ ଆଇସିସି ଦିନିକିଆ ବ୍ୟାଟିଂ ର଼୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଲର୍ଡ୍ସରେ ଶତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଆହୁରି ନିକଟତର ହୋଇଛନ୍ତି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଆଇସିସି ପୁରୁଷ ଦିନିକିଆ ର଼୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଛି। ଇଂଲଣ୍ଡର ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟର ଜୋ ରୁଟ୍ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାରତର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଲର୍ଡ୍ସରେ ୧୩୮ ରନ୍ର ଦମଦାର ଇନିଂସ ଖେଳି ସାଥୀ ଖେଳାଳି ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ନିକଟତର ହୋଇଛନ୍ତି।
ଭାରତ ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ରେ ଇଂଲଣ୍ଡର ବିଜୟରେ ଜୋ ରୁଟଙ୍କ ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ଅପରାଜିତ ରହି ୭୬, ୯୯ ଓ ୭୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଯୋଗୁଁ ସେ ବ୍ୟାଟିଂ ର଼୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଚାରି ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ୨୦୨୦ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ପୁଣି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୧୦ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି।
ଇଂଲଣ୍ଡର ବେନ୍ ଡକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ର଼୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ବଡ଼ ଲମ୍ଫ ମାରିଛନ୍ତି। ସେ ୧୧ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ମିଳିତ ଭାବେ ୧୯ତମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଲର୍ଡ୍ସରେ ତାଙ୍କ ୧୪୧ ରନ୍ର ଇନିଂସ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ବିଜୟ ଦେବା ସହ ସେହି ମାଇଦାନରେ ପୁରୁଷ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟର ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋରର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ର଼୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ୧୩୮ ରନ୍ର ଇନିଂସ ପରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ରେଟିଂ ବ୍ୟବଧାନ ଏବେ ମାତ୍ର ୯ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ୮୦୨ ରେଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଡାରିଲ୍ ମିଚେଲଙ୍କଠାରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟ ପଛରେ ରହି ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଶ୍ରେୟସ ଆୟର କାର୍ଡିଫ୍ରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ୬୬ ରନ୍ କରି ଦୁଇ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ୧୩ତମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପଟେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍-ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସିରିଜ୍ ପରେ ବୋଲରଙ୍କ ର଼୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଚେଲ୍ ସାଣ୍ଟନର୍ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭଲ ବୋଲିଂ କରି ସପ୍ତମରୁ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିଛନ୍ତି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ର ଗୁଡାକେଶ ମୋଟି ସାତ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ମିଳିତ ଭାବେ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମାଇକେଲ ବ୍ରେସୱେଲ୍ ୧୪ ସ୍ଥାନ ଉପରକୁ ଉଠି ୨୯ତମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବାବେଳେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ର଼୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି।
ଟି-୨୦ ର଼୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ବାଂଲାଦେଶର ତାନଜିଦ ହସନ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ୨୦ତମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜ୍ରେ ସେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିଥିବା ବ୍ୟାଟର ଥିଲେ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ୨-୧ରେ ସିରିଜ୍ ଜିତିଥିଲା।