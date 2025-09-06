“ମୁମ୍ବାଇ ଚା ରାଜା… ରୋହିତ ଶର୍ମା” (Video) ଶୁଣି ରାଗିଗଲେ ରୋହିତ, ଶେଷରେ ଯୋଡ଼ିଲେ ହାତ

“ମୁମ୍ବାଇ ଚା ରାଜା… ରୋହିତ ଶର୍ମା” (Video) ଶୁଣି ରାଗିଗଲେ ରୋହିତ, ଶେଷରେ ଯୋଡ଼ିଲେ ହାତ
ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। 'ମୁମ୍ବାଇ ଚା ରାଜା... ରୋହିତ ଶର୍ମା' ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହା ଉପରେ ହିଟମ୍ୟାନ୍ ରାଗିଗଲେ।
ମୁମ୍ବାଇ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକଦିବସୀୟ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପ୍ରଶଂସକ ଅଛନ୍ତି। ହିଟମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁଠାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେଠାରେ ଭିଡ଼ ତାଙ୍କୁ ଛାଡି ନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରିୟ ହିଟମ୍ୟାନ୍ ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏପରି କିଛି କରିଥିଲେ ଯାହା ରୋହିତଙ୍କୁ ରଗାଇ ଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ।
ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଚାଲିଥିବା 10 ଦିନିଆ ଗଣେଶୋତ୍ସବ ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ୱାର୍ଲିର ଏକ ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ରୋହିତ ଗଣପତି ବାପ୍ପାଙ୍କ ଭକ୍ତିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ କିଛି ପ୍ରଶଂସକ ‘ମୁମ୍ବାଇ ଚା ରାଜା… ରୋହିତ ଶର୍ମା’ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହା ଉପରେ ହିଟମ୍ୟାନ୍ ରାଗିଗଲେ।
ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ IPLରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ 5 ଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ କରିଥିବା ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ‘ମୁମ୍ବାଇ ଚା ରାଜା’ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ହିଟମ୍ୟାନ୍ ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଗଣେଶ ଜୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହା କହିଲେ, ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ପ୍ରତିରୋଧ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ।
ସେ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଯେ ମୁମ୍ବାଇର ପ୍ରକୃତ ରାଜା ଗଣପତି ବାପ୍ପା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଡକାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଏହି ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ କାରଣ ସେ ଧାର୍ମିକ ଉତ୍ସବରେ ଆକର୍ଷଣର କେନ୍ଦ୍ର ହେବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ।
ହାତ ଯୋଡିଲେ
ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ଭିଡିଓରେ, ରୋହିତଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ‘ମୁମ୍ବାଇ ଚା ରାଜା’ ବୋଲି ଡକାଯିବାରୁ ସେ ଟିକେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ହାତ ଯୋଡି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଧ୍ୟାନ ପୂଜା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ରୋହିତଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି।
