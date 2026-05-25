ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାରରେ ଖେଳ ଜଗତର ଜଲଓ୍ୱା, ରୋହିତ ଶର୍ମା-ହରମନପ୍ରୀତଙ୍କ ସମେତ ଏମାନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆଓ୍ୱାର୍ଡ

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଏବଂ ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ହାଇ ଜମ୍ପର ପ୍ରବୀଣ କୁମାରଙ୍କୁ ଦେଶର ଚତୁର୍ଥ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନାଗରିକ ସମ୍ମାନ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସମେତ ନଅ ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରାଯାଇଥିଲା।

ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଗତ ବର୍ଷ ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ, ଭାରତ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଥିବା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଅଧିନାୟକ ହୋଇଥିଲେ। କୌରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କ୍ୟାରିଅର, ସଫଳତା ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ପାଇଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି।

ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରୁ ଏକ ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସି ଏହି ଖବର ଜଣାଇଥିଲେ।

ସେ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ବାପାମା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ସେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ, ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ମହାନ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା।

ପଞ୍ଜାବରୁ ଆସିଥିବା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ଭାରତ ପାଇଁ ୭ଟି ଟେଷ୍ଟ, ୧୬୪ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ୧୯୫ଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳି ଯଥାକ୍ରମେ ୨୩୦, ୪,୫୪୧ ଏବଂ ୩,୯୯୧ ରନ କରିଛନ୍ତି।

ପାରା ହାଇ ଜମ୍ପର ପ୍ରବୀଣ କୁମାର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଗୋବିନ୍ଦଗଡ଼ରୁ ଆସିଛନ୍ତି; ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ କଲେଜରେ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି।

ପ୍ରବୀଣ ୨୦୨୪ ପ୍ୟାରିସ୍ ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ (ହାଇ ଜମ୍ପ T64) ଜିତିଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୦ ଟୋକିଓ ପାରାଅଲିମ୍ପିକ୍ସରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ।

ଗତ ବର୍ଷ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ଏବଂ ୨୦୨୨ ଏସୀୟ ପାରା ଗେମ୍ସ (ହାଙ୍ଗଝୋଉ)ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ।

ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ପଦ୍ମ ଆଓ୍ୱାର୍ଡ:

ପଦ୍ମଶ୍ରୀ – ବଲଦେବ ସିଂ
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ – ହରମନପ୍ରୀତ କୌର
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ – ଭଗବାନଦାସ ରାଇକୱାର
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ – କେ ପଜାନୀବେଲ
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ – ରୋହିତ ଶର୍ମା
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ – ସବିତା ପୁନିଆ
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ – ପ୍ରବୀଣ କୁମାର
ପଦ୍ମଶ୍ରୀ – ଭ୍ଲାଦିମିର ମେସ୍ତାଭିରିଶଭିଲି (ମରଣୋତ୍ତର)
ପଦ୍ମ ଭୂଷଣ – ବିଜୟ ଅମୃତରାଜ

