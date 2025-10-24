୯ଟି ଛକା, ୩୩୩ ରନ୍… ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସିଡନୀରେ ନମ୍ବର ୧ ହେବାର ସୁଯୋଗ
ଗୋଟିଏ ଛକା ରୋହିତଙ୍କ ରେକର୍ଡ ବଦଳାଇ ଦେବ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଡିଲେଡ୍ ଦିନିକିଆରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ୭୩ ରନର ଇନିଂସ ଖେଳି ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ। ଏବେ ସିଡନୀରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶା ଅଧିକ ରହିବ।
ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ ଅଛି, ଏବଂ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ରୋହିତ ଶର୍ମା ସିଡନୀରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଛକା ମାରିବେ, ତେବେ ସେ ଏହି ଐତିହାସିକ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା ଏସୀୟ ଖେଳାଳି ହୋଇଯିବେ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋହିତଙ୍କ ସିଡନୀ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ନଅଟି ଛକା ମାରିଥିବାର ରେକର୍ଡ ଅଛି। ଜୟସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦିନିକିଆରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଛକା ମାରିଛନ୍ତି।
ରୋହିତଙ୍କ ପାଇଁ ସିଡନୀ ସ୍ୱର୍ଗ ଭଳି:
ସିଡନୀ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ODI ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ସେ ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପାଞ୍ଚଟି ODI ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୩୩୩ ରନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଟିଂ ହାର ୬୬.୬୦।
ରୋହିତ ସିଡନୀରେ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ରୋହିତ ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ରନ ସ୍କୋରର। ରୋହିତଙ୍କ ପରେ, ସଚିନ ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ୫୨ ରୁ ଅଧିକ ହାରରେ ୩୧୫ ରନ କରିଛନ୍ତି।
ସିଡନୀରେ ବିରାଟ ଫେଲ୍:
ସିଡନୀରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କର ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ରେକର୍ଡ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି।
ସାତଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସେ ୨୪.୩୩ ହାରରେ ମାତ୍ର ୧୪୬ ରନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏହି ସିରିଜରେ ନିଜର ଖାତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ନାହାଁନ୍ତି। ସିଡନୀରେ ସେ କିପରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ତାହା ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ।
ସିଡନୀରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍ଥିତି ଖରାପ:
ସିଡନୀ ଦିନିକିଆ ହେଉଛି ଭାରତର ମୁହଁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଶେଷ ସୁଯୋଗ। ଭାରତ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ପରେ ସିରିଜ୍ ହାରିସାରିଛି। ସିଡନୀରେ ମଧ୍ୟ ପରାଜୟ ହେଲେ ଭାରତ କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ ହେବ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କେବେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଭାରତକୁ କ୍ଲିନ୍ ସୁଇପ୍ କରିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ସିଡନୀରେ ଭାରତକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଏହି ଭୂମିରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତ ୧୯ଟି ଦିନିକିଆରୁ କେବଳ ଦୁଇଟି ଜିତିଛି।