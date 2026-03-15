ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଦୋସ୍ତି… ରୋହିତ ଶର୍ମା ନୁହଁନ୍ତି ବେଷ୍ଟ, ଚମକାଇ ଦେବ କୋହଲିଙ୍କ ଏହି ବୟାନ, ଜାଣନ୍ତୁ ପୁରା ମାମଲା କ’ଣ
ରୋହିତଙ୍କୁ ଏମିତି କହିଲେ ବିରାଟ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ରୋହିତ ଶର୍ମା ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ନୁହଁନ୍ତି। ଏକଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ ବରଂ ଏହା ତାଙ୍କ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ମତ।
ଆପଣ ଠିକ୍ ପଢିଛନ୍ତି – ବିରାଟ କୋହଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ରୋହିତ ଟି-୨୦ରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଓପନର। ବରଂ ସେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ଓପନିଂ ପାର୍ଟନର କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ ଙ୍କୁ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବୋଲି ବାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।
ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ନିକଟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ବିରାଟ କୋହଲି ‘ଦିସ୍ ଅର ଦ୍ୟାଟ୍’ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ଶେଷରେ, ସେ କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ଙ୍କୁ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି।
ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗଙ୍କଠୁ ଜିତିଲେ କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍:
ପ୍ରଥମେ, ତାଙ୍କୁ ସୁନୀଲ ନାରିନ ଏବଂ ଆଡାମ ଗିଲକ୍ରିଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା; ବିରାଟ ଗିଲକ୍ରିଷ୍ଟଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ, ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍। ସେ ହେଡଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରି ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ଆହୁରି ଅନେକ ନାମ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା।
କିନ୍ତୁ କୋହଲି ସେହୱାଗଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଅଟଳ ରହିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ କ୍ରିସ୍ ଗେଲଙ୍କ ନାଁ ଉଠିଲା, ସେହୱାଗଙ୍କ ଠାରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଗଲେ। ପ୍ରକୃତରେ, ବିରାଟ ସେହୱାଗଙ୍କୁ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଟି-୨୦ରେ ଭଲ ଓପନର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିଥିଲେ।
ରୋହିତ ନମ୍ବର ୧ ନୁହଁନ୍ତି:
ଶେଷରେ, ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣଙ୍କୁ ବାଛିବାକୁ ପଡିଲା। ଟି-୨୦ରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓପନିଂ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପାଇଁ, ସେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରି କ୍ରିସ୍ ଗେଲଙ୍କୁ ଚୟନ କଲେ।
ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ଓପନର ଭାବରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ କ୍ରିସ୍ ଗେଲଙ୍କ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ତୁଳନା କଲେ, ରୋହିତଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛି।
ତାଙ୍କ ଟି-୨୦ କ୍ୟାରିୟରରେ, ଭାରତ ପାଇଁ ୧୨୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଇନିଂସ ଓପନିଂ କରି, ରୋହିତ ୧୪୩.୦୨ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ବଜାୟ ରଖି ୩୨.୬୧ ହାରରେ ୩,୭୫୦ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଗେଲ୍ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ପାଇଁ ଓପନର ଭାବରେ ୫୯ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ୧୪୧.୭୬ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ୩୧.୩୨ ହାରରେ ୧,୬୬୦ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି।