ଫାଇନାଲ ହେଇଗଲା ତୁମେ ଆଉ ଖେଳିବ ନାହିଁ… ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଅଗରକର ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଏମିତି କହିଦେଲେ ? ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଯୋଗ !

ଆଡିଲେଡ୍ ରୁ ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବହୁତ ହତାଶ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, ଏବଂ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ଅଗରକର ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲଙ୍କ ସହ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୋହିତ ଶର୍ମା ପର୍ଥ ODIରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ଆଡିଲେଡ୍ ODI ପୂର୍ବରୁ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ସେ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଡିଲେଡ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ମିଳିଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଇଚ୍ଛାଧୀନ ଅଭ୍ୟାସ ଅଧିବେଶନ ସମୟରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲେ।

ସେ ତାଙ୍କର ସାଧାରଣ ସ୍ୱଭାବର ଦେଖାଯାଉ ନଥିଲେ। ସେ ଏକାକୀ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସାଧାରଣତଃ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ସାଥୀ ଖେଳାଳି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥର, ତାହା ହୋଇନଥିଲା। ଆଡିଲେଡ୍‌ରେ ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ ଚିତ୍ର ଦେଖାଗଲା, ଯାହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିଅର କେବଳ ସମୟର କଥା।

ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ରୋହିତଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ:ଆଡିଲେଡ୍ ଦିନିକିଆ ପୂର୍ବରୁ ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର, ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକର ଏବଂ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଶିବସୁନ୍ଦର ଦାସ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ସହ ଦୀର୍ଘ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ । ଏହି ଆଲୋଚନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଭ୍ୟାସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଛାଡିବା ପରେ ଏହି ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।

ମଙ୍ଗଳବାର ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟାଟିଂ ଅଭ୍ୟାସ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ କ’ଣ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ବଦଳରେ ଖେଳିବେ ? ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ କ’ଣ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଡିଲେଡ୍‌ରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ? ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣା ପଡ଼ିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରୋହିତଙ୍କ ଶରୀର ଭାଷା ଅନ୍ୟଥା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି।

ରୋହିତ ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ: RevSportz Global ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଡିଲେଡରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଭାବିକ ମନେ ହେଉନଥିଲେ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ରୋହିତ ଅଧିନାୟକ ପଦ ଛାଡିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ରୋହିତ ଶର୍ମା ପର୍ଥ ODIରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଡିଲେଡରେ ରନ ସ୍କୋର କରିବା ଏବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁରୁବାର ସକାଳ ୯ଟାରେ ଖେଳାଯିବ।

