ଅବସର ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା, “ମୁଁ ଭିତରେ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲି କାରଣ…”

ନିଜ ମନ ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଚାପି ରଖିଥିବା ଦୁଃଖକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଅଧିନାୟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି।

ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରୋହିତ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୩ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆଠାରୁ ହାରିବା ପରେ ସେ କ୍ରିକେଟ ଛାଡିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପରାଜୟ ତାଙ୍କୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲା।

ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ ପରେ ରୋହିତଙ୍କ ମନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା:

ଗୁରୁଗ୍ରାମର ମାଷ୍ଟର୍ସ ୟୁନିଅନରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ରୋହିତ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୦୨୩ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ ପରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ।

“ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି ଯେପରି କ୍ରିକେଟ ମୋଠାରୁ ସବୁକିଛି ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି,” ସେ କହିଥିଲେ। “ମୁଁ ଆଉ ଖେଳ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁ ନଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୋର ଆଉ ଶକ୍ତି ନଥିଲା।”

ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ରୋହିତଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତ ସେହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଲଗାତାର ନଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଫାଇନାଲରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିଥିଲା। ହେଲେ, ଅହମଦାବାଦରେ ଫାଇନାଲରେ ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍ ଙ୍କ ଶତକ ଭାରତର ଆଶାକୁ ଧୂଳିସାତ୍ କରିଦେଇଥିଲା।

ଅଧିନାୟକତ୍ୱର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ମାନସିକ ଚାପ:

ରୋହିତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଏହି ପରାଜୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ କେବଳ ଦୁଇ କିମ୍ବା ତିନି ମାସ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ୨୦୨୨ ରେ ଅଧିନାୟକ ହେବା ପରଠାରୁ ସେହି ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଥିଲି।”

“ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶ ହୋଇଥିଲେ। ଯାହା ଘଟିଗଲା ତାହା ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ସମୟ ଥିଲା।”

ଏହି କ୍ଷତିରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାସ ଲାଗିଗଲା। ସେ ବାରମ୍ବାର ନିଜକୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲେ ଯେ କ୍ରିକେଟ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସେ ଏହାକୁ ଏତେ ସହଜରେ ଛାଡିପାରିବେ ନାହିଁ।

ଫେରିବାର ରାସ୍ତା ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ଆରମ୍ଭ:

ରୋହିତ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଥିଲେ, ପୁଣି ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ସାହସ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ।

ସେ କହିଥିଲେ, “ଏହା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା। ନିରାଶାର ମୁକାବିଲା କିପରି କରିବେ, ନିଜକୁ କିପରି ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବେ ଏବଂ କିପରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ।”

ଯଦିଓ ରୋହିତ ଏବେ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦିନିକିଆ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ମଧ୍ୟ କାଢ଼ି ନିଆଯାଇଛି, ସେ ଏବେ ବି ODI କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ୨୦୨୭ ଏଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିଅରକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଶେଷ କରିବା।

ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ବିଜୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଆଣିଲା:

୨୦୨୩ ର ନିରାଶାର ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପରେ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ୨୦୨୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରୁଣା କ୍ଷତକୁ ପୂରଣ କରିଥିଲା।

ରୋହିତ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ପଛକୁ ଚାହିଁ ଏସବୁ କହିବା ଏବେ ସହଜ ମନେହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେହି ନିରାଶାକୁ ଦୂର କରିବା ସହଜ ନଥିଲା।

