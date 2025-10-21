ସରିଲା… ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ହାତରେ ରୋହିତଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର! ନୂଆ ଓପନର ପ୍ଲାନ କରୁଛନ୍ତି ଗୌତମ; ରୋହିତଙ୍କ ପାଖରେ ଶେଷ ସୁଯୋଗ…
Ind vs Aus:ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଜଣେ ନୂଆ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଡିଲେଡରେ ଶେଷ ସୁଯୋଗ ରହିବ କି?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ଆଡିଲେଡ୍ ଓଭାଲରେ ଖେଳାଯିବ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ଅର୍ଥ ସିରିଜ୍ ହାରିବା ହୋଇପାରେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଡିଲେଡ୍ ରେ ବ୍ୟାପକ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ।
ବିରାଟ କୋହଲି, ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ କେଏଲ ରାହୁଲ ବ୍ୟାପକ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ତାଲିମ ନେଇଥିଲେ। ଜୟସ୍ୱାଲ ସିରିଜର ତୃତୀୟ ଓପନର। ସେ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଭାବରେ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯଦି ଜୟସ୍ୱାଲ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଓପନର, ତେବେ ସେ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାହିଁକି କରୁଛନ୍ତି? ସେ କି ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ କି ?
ଜୟସୱାଲଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ:ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଯଦି ସେ ଆଡିଲେଡ୍ରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ କ’ଣ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲଙ୍କୁ ନେବ? ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ ତିନୋଟି ଫର୍ମାଟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଦିନିକିଆ ଖେଳିଛନ୍ତି।
ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିଦାୟ ପରେ, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ସେ ଦଳର ନିୟମିତ ଓପନର ହେବେ। ତଥାପି, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ଦୌଡ଼ରେ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ଚାପ ପଡ଼ିଛି। ଯଦି ସେ ଆଡିଲେଡ୍ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇପାରେ କିମ୍ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇପାରେ, କାରଣ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ନୂଆ ଓପନରଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିସାରିଛନ୍ତି।
ଆଡିଲେଡରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ରେକର୍ଡ: ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ଖବର ହେଉଛି ଯେ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଡିଲେଡରେ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିନାହିଁ। ରୋହିତ ଆଡିଲେଡରେ ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି, ୨୧.୮୩ ହାରରେ ୧୩୧ ରନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ୭୩.୧୮। ରୋହିତ ଆଡିଲେଡରେ କେବେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରି ନାହାଁନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍କୋର ୪୩। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଯଦି ରୋହିତ ବିଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି।