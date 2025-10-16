ହଠାତ ଗୌତମଙ୍କ ପାଖରେ ପହଁଚିଲେ ରୋହିତ; କ୍ୟାପଟେନ୍ସି ଯିବା ପରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଆମ୍ନାସାମ୍ନା ହେବା ପରେ କଣ ଘଟିଲା …
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଭିତରେ ୧୯ତାରିଖରେ ମ୍ୟାଚ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି। ପର୍ଥରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ସେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ତାଙ୍କୁ ପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ODI ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଯିବା ପରେ ଏହା ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ପ୍ରଥମ ନେଟ୍ ସେସନ୍ ଥିଲା, ଏବଂ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ।
ଗମ୍ଭୀର-ରୋହିତଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ :ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀର ଭାଷା ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ସାକ୍ଷାତକୁ ସୂଚାଉଥିଲା। ଏହା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେପରି ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କିଛି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ପର୍ଥରେ ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ, ଖେଳାଳି ପ୍ରଥମ କିଛି ବଲ୍ ସମୟରେ ଅସହଜ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଖି ସ୍ଥିର ହେବା ପରେ, ରୋହିତ ନିଜସ୍ୱ ଶୈଳୀରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ।
ରୋହିତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ: ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଦୌଡ଼ରେ ରହିବାକୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ରୋହିତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ ଦେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ହେବ। ତଥାପି, ଏଥିପାଇଁ ରୋହିତଙ୍କୁ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ରୋହିତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ହେଉଛି ଯେ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ପାଞ୍ଚଟି ଏକଦିବସୀୟ ଶତକ ହାସଲ କରିସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ତାଙ୍କର ହାର ୫୦ ରୁ ଅଧିକ।
ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିଥିଲେ:ପର୍ଥରେ ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ କିଛି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ। ଏହି ଖେଳାଳି ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିରାଟ ନେଟ୍ସରେ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ODI ସିରିଜରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।