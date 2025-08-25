ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ କାହିଁକି ସନ୍ୟାସ ନେଲେ ରୋହିତ? ଆଜି କରିଦେଲେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା

ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ସନ୍ୟାସ ନେବାର 3 ମାସ ପରେ ରୋହିତ କହିଦେଲେ ମନର କଥା ।

By Ankita

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଏବଂ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ମାସରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ସେ କ୍ରିକେଟର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଫର୍ମାଟକୁ ବିଦାୟ ଦେଇଥିଲେ ।

ସେ ଏବେ କେବଳ ଏକଦିବସୀୟ ଫର୍ମାଟରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି । ସମ୍ପ୍ରତି ସେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ । ସେ ଏହି ଫର୍ମାଟକୁ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ।

ଏହି କାରଣରୁ ନେଇଥିଲେ ସନ୍ୟାସ- ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ମାଟ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ରୋହିତ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଏପରି ଏକ ଜିନିଷ ଯାହା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ଏହି ଖେଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଡ଼ିଆରେ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ବିଶେଷକରି ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ । ମାନସିକ ଭାବରେ ଏହା ବହୁତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଏବଂ କ୍ଳାନ୍ତିକର ମଧ୍ୟ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

୧୫ଶହ ଟଙ୍କା ଥିଲା ପାରିଶ୍ରମିକ, ଏବେ ଭାରତର…

Breaking: କ୍ୟାବିନେଟରେ ପାରିତ ହେଲା 4…

କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ କ୍ରିକେଟର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ କ୍ରିକେଟ ଖେଳି ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି । ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ସ୍ତରରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରୁ, ମୁମ୍ବାଇରେ ମଧ୍ୟ, କ୍ଲବ୍ କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଦୁଇ ଦିନ କିମ୍ବା ତିନି ଦିନ ପାଇଁ ଚାଲେ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଯୁବାବସ୍ଥାରୁ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଉ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆସୁଥିବା ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଟିକେ ସହଜ କରିଥାଏ ।

ରୋହିତ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବହୁତ ଛୋଟ ଥାଅ, ତୁମେ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛ, ତୁମେ ବୁଝିପାରୁଛ ଯେ ଏହା ତୁମକୁ ଖେଳରେ ଏକ ପ୍ରକାରର ଶୃଙ୍ଖଳା ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତୁମକୁ କ’ଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ତାହା ବୁଝିବା।

ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଫର୍ମାଟ୍ ଖେଳୁଛ, ସେତେବେଳେ ବହୁତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଶା କରୁଛ ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମାନସିକ ଭାବରେ ସତେଜ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଏବଂ ତା’ପରେ ଭାରତ ପାଇଁ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ମୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ମୋର ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ସମୟ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରେ ତାହା ଉପରେ ଥିଲା।

You might also like More from author
More Stories

୧୫ଶହ ଟଙ୍କା ଥିଲା ପାରିଶ୍ରମିକ, ଏବେ ଭାରତର…

Breaking: କ୍ୟାବିନେଟରେ ପାରିତ ହେଲା 4…

“ମୋତେ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ ଧୋନି”, ପୂର୍ବତନ…

Playing Elevenରେ କାହାର ଜାଗା ଖାଇବେ ଶୁଭମନ?…

1 of 27,302