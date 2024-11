(Video) ରୋହିତ ଶର୍ମା Out… କିଏ ହେବେ ଅଧିନାୟକ? ଗମ୍ଭୀର କହିଲେ କ’ଣ ରହିବ Playing-11

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବର୍ଡର ଗାଭାସ୍କର ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ କରିଛି ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ । କିନ୍ତୁ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ସହ ଗସ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି । ନଭେମ୍ବର ୨୨ ତାରିଖରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମାଚ୍ ଖେଳାଯିବ । ତେବେ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ରୋହିତ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିପାରନ୍ତି । ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦଳରେ କାହାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ? କିଏ ନେବେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ? ଦଳର ମୁଖ୍ୟ କୋଚ୍ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟକୁ ନେଇ ଗମ୍ଭୀର କହିଛନ୍ତି ଯେ, “ରୋହିତଙ୍କ ଖେଳିବା ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ । ତେବେ ସେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ସିରିଜ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ।” ତେବେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ରୋହିତ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିପାରନ୍ତି । ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ବୟାନ ସିଧାସଳଖ ସ୍ପଷ୍ଟ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ ସଂକେତ ଦେଇଛି । ସେପଟେ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ ସହ ରୋହିତ ଅଷ୍ଟ୍ରେିଆ ଗସ୍ତ ନ କରିବା ଏହି ସନ୍ଦେହକୁ ଆହୁରି ବଢାଇ ଦେଇଛି । ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଭାରତକୁ ଜଣେ ଓପନର ଏବଂ ଜଣେ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ରହିବ ।

ଗମ୍ଭୀର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ‘ରୋହିତ ଶର୍ମା ଉପଲବ୍ଧ ନ ରହିଲେ, ଆମ ପାଖରେ କେ.ଏଲ ରାହୁଲ ଏବଂ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଈଶ୍ୱରନ୍ ୨ ଜଣ ବିକଳ୍ପ ରହିଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ-୧୧ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହି ପାରିବି ନାହିଁ, ଆମେ ବେଷ୍ଟ କମ୍ବିନେସନ ସହ ଫେରିବୁ ।’ ଗମ୍ଭୀର କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେ.ଏଲ ରାହୁଲ ଓପନିଙ୍ଗ କରିପାରିବେ, ନମ୍ବର-୩ରେ ଖେଳିପାରିବେ ଏବଂ ୬ ନମ୍ବରରେ ଖେଳିପାରିବେ । ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଏଭଳି ବିକଳ୍ପ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ।’ କେ.ଏଲ ରାହୁଲ ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟରେ ୫ ନମ୍ବରରେ ଖେଳିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ବୟାନରୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି । କାରଣ ଓପନିଙ୍ଗରେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜଏସ୍ୱାଲଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଗମ୍ଭୀର ।

🗣️ We are absolutely keen to go out there, perform, and try and win the series

