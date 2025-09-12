ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ ଜାରି, ODI ରୁ ଅବସର ନେଇ କଲେ ….

ରୋହିତ ଶର୍ମା ଜାରି କଲେ ତାଙ୍କର ଏକ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓ । ODI ରୁ ଅବସର ନେଇ କଲେ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଖେଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଯାହା ଏଥର T20 ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ସେହି ସମୟରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ODI ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।

ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଉଛି ODI ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି । ଯେଉଁମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ନିଜର ଶେଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ, ବହୁତ ଦିନ ଧରି, ODI ଫର୍ମାଟରୁ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅବସର ବିଷୟରେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, ଯାହାକୁ ଏବେ ରୋହିତ ନିଜେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରି ଶେଷ କରିଛନ୍ତି।

ରୋହିତ ତାଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସର ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ଯିବାକୁ ଫଡ଼ିବ । ଯେଉଁଠାରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ୍ ଖେଳାଯିବ । ଏଥିପାଇଁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି । ତେବେ ସେ ନେଟ୍ସରେ ବ୍ୟାଟିଂ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ସମୟରେ ରୋହିତ କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ, “ମୁଁ ପୁଣି ଏଠାରେ ଅଛି, ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି”।

ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଅକ୍ଟୋବର 19 ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଏହି ସିରିଜରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଖେଳିବା ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ । ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିବାର ଦେଖାଯିବେ।

ରୋହିତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏ ବିପକ୍ଷ ସିରିଜରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିପାରନ୍ତି

ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏ ଦଳକୁ 2ଟି ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ, ଏହି ଗସ୍ତରେ ଏହା ଏକ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଖେଳି ନଥିବା ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ଏହି ସିରିଜରେ ଖେଳିବାର ଆଶା କରାଯାଇପାରେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିଜେ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ରୋହିତ ଶର୍ମା ୨୦୨୪ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ଟି୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ୭ ମଇ ୨୦୨୫ରେ ଟେଷ୍ଟରୁ ମଧ୍ୟ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

