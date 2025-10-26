‘ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ବିଦାୟ…’ ସିଡନୀ ODIରେ ଶତକ ପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା କହିଲେ ଅଲବିଦା, ପୋଷ୍ଟ ପରେ ସବୁଠି ଖେଳିଗଲାଣି ହଇଚଇ
ସିଡନୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶେଷ ଦିନିକିଆରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏକ ଚମତ୍କାର ଶତକ ହାସଲ କରି ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସିରିଜରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ ସ୍କୋର କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍ ବିବେଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ତାଙ୍କ ଦିନିକିଆ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଜାରି ରହିଛି।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଢଙ୍ଗରେ ଏକଦିବସୀୟ ସିରିଜ୍ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ସିରିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଯାଇଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିବା ରୋହିତ ଶର୍ମା ସିଡନୀରେ ଶେଷ ଏକଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶତକ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସିରିଜର ଏକମାତ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ରୋହିତଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ କଳ୍ପନାଜଳ୍ପନା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ, ରୋହିତ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ।
ସିଡନୀରୁ ରୋହିତଙ୍କ ବିଦାୟ:ରୋହିତ ଶେଷରେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ବିଦାୟ ନେଇସାରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ, ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ “ହିଟମ୍ୟାନ” ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏପରି କୌଣସି ଘୋଷଣା କରିନାହାଁନ୍ତି କିମ୍ବା ଏପରି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାଁନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ, ରୋହିତ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏକ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସିଡନୀ ବିମାନବନ୍ଦରର ପ୍ରସ୍ଥାନ ବିଭାଗରେ ଭାରତ ଫେରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ସେ ଏହାର କ୍ୟାପସନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଶେଷ ଥର ପାଇଁ, ବିଦାୟ ସିଡନୀ।”
One last time, signing off from Sydney 👊 pic.twitter.com/Tp4ILDfqJm
— Rohit Sharma (@ImRo45) October 26, 2025
ରୋହିତ ସିରିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ:ପ୍ରଶଂସକ କିମ୍ବା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟକୁ କିପରି ଦେଖନ୍ତି, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏବେ ବି ବହୁତ କ୍ରିକେଟ୍ ବାକି ଅଛି। ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ସିରିଜରେ, ରୋହିତ ସର୍ବାଧିକ ୨୦୨ ରନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସିରିଜର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ଅପରାଜିତ ୧୨୧ ରନ କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ମ୍ୟାଚ୍ ର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଖେଳାଳି ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିରିଜରେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ କି:ତଥାପି, ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ ସତ୍ତ୍ୱେ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଖେଳିବା ଜାରି ରଖିବେ କି? ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିରିଜରେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ କି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଜଣା ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପରବର୍ତ୍ତୀ ODI ସିରିଜ୍ ଘରୋଇ ପରିବେଶରେ ଖେଳାଯିବ, ଯାହା ନଭେମ୍ବର ୩୦ ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ODI ସିରିଜ୍ କିମ୍ବା ଘରୋଇ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ରୋହିତଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କ ଏବଂ ଚୟନ କମିଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି।