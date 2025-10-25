IND vs AUS: ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ODIରେ ୧୦୦ଟି କ୍ୟାଚ୍ ନେଇ କଲେ କମାଲ
ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କଠୁ ବି ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ରୋହିତ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ରୋହିତ ଶର୍ମା ତାଙ୍କ ODI କ୍ୟାରିୟରରେ ୧୦୦ଟି କ୍ୟାଚ୍ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ସିଡନୀ ODI ସମୟରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ରୋହିତ ଯେଉଁ ଗତିରେ ୧୦୦ଟି କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିଲେ, ତାହା ସହିତ ସେ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ରୋହିତ ଶର୍ମା ବର୍ତ୍ତମାନର ଭାରତୀୟ ଦଳର ଦ୍ୱିତୀୟ ଖେଳାଳି ଯିଏ ୧୦୦ଟି କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ମୋଟ ଉପରେ, ସେ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ସହ ଯୋଗଦାନ କରି ଏପରି କରିବାରେ ଷଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଉଭୟଙ୍କ ପାଖରେ ୧୦୦ଟି କ୍ୟାଚ୍ ଅଛି।
ରୋହିତ ଦିନିକିଆରେ ୧୦୦ କ୍ୟାଚ୍:
ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ସିଡନୀ ଦିନିକିଆରେ ଦୁଇଟି କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେ ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କ ବଲ୍ ରେ ମିଚେଲ ଓୱେନଙ୍କ ପ୍ରଥମ କ୍ୟାଚ୍ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବଲ୍ ରେ ନାଥନ ଏଲିସଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହି ଦୁଇଟି କ୍ୟାଚ୍ ସହିତ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ତାଙ୍କର ୧୦୦ତମ କ୍ୟାଚ୍ ପୂରଣ କରିଥିଲେ।
ଷଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ବନିଲେ ରୋହିତ:
ରୋହିତ ଶର୍ମା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରର ୨୭୬ତମ ଦିନିକିଆରେ ୧୦୦ଟି କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ୩ଟି କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଛନ୍ତି।
ରୋହିତ ଶର୍ମା ଦିନିକିଆରେ ୧୦୦ଟି କ୍ୟାଚ୍ ହାସଲ କରିବାରେ ଷଷ୍ଠ ଭାରତୀୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତୀୟ ରେକର୍ଡ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି, ଯିଏ ୧୬୪ଟି କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଛନ୍ତି।
ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପରେ ମହମ୍ମଦ ଆଝାରୁଦ୍ଦିନ ୧୫୬ଟି କ୍ୟାଚ୍ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଦିନିକିଆରେ ୧୪୦ଟି କ୍ୟାଚ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ୧୨୪ଟି କ୍ୟାଚ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସୁରେଶ ରୈନାଙ୍କ ୧୦୨ଟି କ୍ୟାଚ୍ ଅଛି।
ରୋହିତ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କଠାରୁ ଦ୍ରୁତ:
ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ପ୍ରତ୍ୟେକେ ODIରେ ୧୦୦ କ୍ୟାଚ୍ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି, ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଶୀଘ୍ର ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ନେଇଥିଲେ। ଗାଙ୍ଗୁଲି ୩୧୧ ODI ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୧୦୦ କ୍ୟାଚ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ଯାହା ରୋହିତଙ୍କ ୨୭୬ଟି କ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା।