ଗୌତମ ଗମ୍ଭିରଙ୍କୁ ଡରୁଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରୋହିତ କହିଲେ ମନର କଥା

ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ଏକ ବିଦାୟୀ ସିରିଜ୍ ଖେଳିପାରନ୍ତି। ତଥାପି, ଏଗୁଡ଼ିକ ପରେ ବିଷୟ; ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିପାରେ।

By Jyotirmayee
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲା ​​ଯେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆଉ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ODI ଅଧିନାୟକ ରହିବେ ନାହିଁ। ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ରୋହିତଙ୍କୁ ହଟାଇ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ODI ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗିଲ୍ ଭାରତର 28ତମ ODI ଅଧିନାୟକ ହେବେ। ତଥାପି, ଏହି ସଫଳତା ପରେ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସାହସିକ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ବୟାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ଏବଂ ଦଳ ବିଷୟରେ।
ଦଳରେ ରୋହିତ
ଭାରତୀୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ହୁଏତ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ODI ଅଧିନାୟକତ୍ୱରୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସହିତ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ଏକ ବିଦାୟୀ ସିରିଜ୍ ଖେଳିପାରନ୍ତି। ତଥାପି, ଏଗୁଡ଼ିକ ପରେ ବିଷୟ; ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିପାରେ।

ରୋହିତଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବୟାନ
ମୁମ୍ବାଇରେ CEAT ପୁରସ୍କାର ସମାରୋହରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ତାଙ୍କର ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ କରିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରେ।” ହିଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଲୋକମାନେ କ୍ରିକେଟକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଠାରେ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ପାଏ।

ରୋହିତଙ୍କ ଏହି ସାହସିକ ବୟାନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଚଳିତ ଗସ୍ତରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ସମସ୍ୟା ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଥାଉ କି ନଥାଉ, ସେ ଜଣେ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରୟାସ କରିବେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ତାଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଅନେକ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ କେତେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ।

ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ବିଷୟରେ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କ’ଣ କହିଲେ

ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ପାଇଁ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ସିଏଟ ପୁରସ୍କାରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥିଲା। ସେହି ଉତ୍ସବରେ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବୋଲର ଅଫ୍ ଦି ଇୟର ଭାବରେ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗମ୍ଭୀର ଦଳ ଭିତରେ ଏକ ସ୍ପାର୍ଟାନ ମାନସିକତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। “ତୁମକୁ ନିଜର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଦଳକୁ ଜିତିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଆରେ ସବୁକିଛି ଦେବାକୁ ପଡିବ।” ବରୁଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସହିତ, ଆପଣ ମଧ୍ୟମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ।

