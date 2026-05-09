ସେଲଫି ନେଲା ବେଳେ ଫୋନ୍ ଦେଲା ଧୋକା; ତା’ପରେ ହିଟ୍ମ୍ୟାନ୍ ଯାହା କଲେ, ତାହା ହେଲା ଭାଇରାଲ
ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ରୋହିତ ବିରୋଧ କରିନଥିଲେ। ହସି ହସି ପୋଜ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ
ଋାୟପୁର: ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପୂର୍ବତନ କ୍ୟାପଟେନ୍ ତଥା ହିଟ୍ମ୍ୟାନ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଏକ ମଜାଦାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ସେଲଫି ଦେବା ପାଇଁ ପୋଜ ଦେଉଥିଲେ। ହେଲେ ଧୋକା ଦେଲା ମହିଳାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍। ଆଉ ତାପରେ ରୋହିତ ଯାହା କଲେ, ତାହା ହେଲା ଭାଇରାଲ୍।
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ସୋସିଆ ମିଡ଼ିଆ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅପଲୋଡ କରାଯାଇଛି ରୋହିତଙ୍କ ଏହି ମଜାଦାର ଭିଡିଓଟି। ସେହି ଭିଡିଓକୁ ଦେଖିଲେ ରୋହିତଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକ ହସି ହସି ବେଦମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛିି; ଜଣେ ମହିଳା ପ୍ରଶଂସିକା ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ହିଟ୍ମ୍ୟାନ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଆଉ ସେଲଫି ନେବା ପାଇଁ ରୋହିତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ରୋହିତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ନିରାଶ କରିନଥିଲେ। ସେଲଫି ଦେବା ପାଇଁ ପୋଜ ଦେଲେ। ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଲଫି ନେଲେ। ପରେ ମହିଳା ପ୍ରଶଂସକ ଜଣକ ନିଜ ପୁଅକୁ ଡାକିଲେ।
ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ରୋହିତ ବିରୋଧ କରିନଥିଲେ। ହସି ହସି ପୋଜ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିଲେ। ହେଲେ ଧୋକ୍କା ଦେଲା ମୋବାଇଲ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ସୁଇଚଅପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ମହିଳା ପ୍ରଶଂସିକାଙ୍କ ହାଲତ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲା। କଣ କରିବେ ଭାବି ପାରିଲେ ନାହିଁ।
ସେପଟେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ରୋହିତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବସ୍ ପାଖକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେତିକି ବେଳେ ସେହି ମହିଳା ଜଣକ ପଛ ପାଶ୍ୱର୍ରୁ ରୋହିତଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ। ଆଉ କହିଥିଲେ, ଦୟାକରି ମୋ ଫୋନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ହସି ହସି ହିଟମ୍ୟାନ୍ ଜବାବ ଦେଲେ, ଆରେ ତୁମ ମୋବାଇଲ ସୁଇଚଅପ୍ ହୋଇଗଲା। ଏଥିରେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ଏତିକି କହି ରୋହିତ ବସ୍ ପାଖରେ ଅଟକିଗଲେ।
ମହିଳା ପ୍ରଶଂସିକା ଜଣକ ନିଜ ମୋବାଇଲ ଧରି ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ରୋହିତଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଉ ଥରେ ସେଲ୍ଫି ନେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ରୋହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେଲଫି ଉଠାଇ ଥିଲେ। ସେଲଫି ନେଲା ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ଖୁଶିିର ସୀମା ନଥିଲା। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି।
ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ, ରବିବାର ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଟିମ୍ ରାୟପୁରରେ ବାଙ୍ଗାଲୁୁରୁ ଲୟାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେଓ ବିରୋଧରେ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ରାୟପୁର ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି।