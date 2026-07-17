’ମୁଁ ଖେଳିବା ଛାଡ଼ିଦେବି..’, ସନ୍ୟାସ ଗୁଜବ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼େଇଲା ରୋହିତଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ, କ୍ରିକେଟ ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ଦେଲେ ବଡ଼ ବୟାନ

’ମୁଁ ଖେଳିବା ଛାଡ଼ିଦେବି..’, ସନ୍ୟାସ ଗୁଜବ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବଢ଼େଇଲା ରୋହିତଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଜୁଲାଇ ୧୯ ତାରିଖରେ ଲର୍ଡସ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ତୃତୀୟ ତଥା ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ନିଜର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କ୍ୟାରିୟରକୁ ଅଲବିଦା କହିପାରନ୍ତି ।

ଅର୍ଥାତ୍ ଲର୍ଡସ ମୈଦାନରେ ରୋହିତ ନିଜ ଜୀବନର ଶେଷ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଛି । ତେବେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା କିମ୍ବା ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ ।

ରୋହିତଙ୍କ ଅବସରକୁ ନେଇ ଗୁଜବ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ । ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଅବସରକୁ ନେଇ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଥିଲା । ଏହାପୂର୍ବରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ ୭ ତାରିଖରେ ସେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଟେଷ୍ଟ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ, ଯେଉଁଦିନ ତାଙ୍କ ମନ କହିବ ‘ବସ ଆଉ ନୁହେଁ’, ସେହିଦିନ ସେ କ୍ରିକେଟ୍‌କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଦାୟ ଦେବେ ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କେବଳ ଟ୍ରଫି ଆଉ ମେଡାଲ ନୁହେଁ, ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍…

ହୁଗୁଳା ସାମ୍ବାଦିକତା ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ…

ଅବସର ନେଇ ରୋହିତଙ୍କ ବୟାନ: ଗତବର୍ଷ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରୁ ଅବସର ନେବା ପରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା କହିଥିଲେ, “ଯେଉଁଦିନ ମୋତେ ଲାଗିବ ଯେ ମୁଁ ପଡ଼ିଆ ଭିତରେ ସେହିଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରୁନାହିଁ ଯାହା ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେହିଦିନ ମୁଁ ଖେଳିବା ଛାଡ଼ିଦେବି । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ତାହା ଦଳ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେଉଛି ।”

ସତରେ ଅବସର ନେବେ କି ରୋହିତ: ଏହି ସମଗ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା ପଛର ଅସଲ କାରଣ ହେଉଛି ‘ଦି ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ’ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ । ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଚୟନକର୍ତ୍ତା ମାନେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଆଗାମୀ ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ନାହାନ୍ତି ।

ସିଲେକ୍ଟର୍ସମାନେ ଆଗାମୀ ବିଶ୍ୱକପ୍‌ ପାଇଁ ଯୁବ ଓପନର ଯଶସ୍ୱୀ ଜସୱାଲଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ନିଜ ସୁଯୋଗକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ।

ତେବେ ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ କେତେ ସତ୍ୟତା ରହିଛି ଏବଂ ରୋହିତ ସତରେ ଲର୍ଡସ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟକୁ ବାଏ ବାଏ କହିବେ କି ନାହିଁ, ତାହା ରବିବାର ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ।

You might also like More from author
More Stories

କେବଳ ଟ୍ରଫି ଆଉ ମେଡାଲ ନୁହେଁ, ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍…

ହୁଗୁଳା ସାମ୍ବାଦିକତା ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ…

ଚୀନରେ ମାଙ୍କଡ଼ଙ୍କ ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି, ଗୋଟିଏର…

ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ବଢ଼ିଲା…

1 of 29,202