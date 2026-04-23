ରୋହିତଙ୍କ ବିନା ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଲା ମୁମ୍ବାଇ; ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ନିରାଶ କଲା ଫିଟନେସ୍ ରିପୋର୍ଟ
ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଇଞ୍ଜୁରି (ମାଂସପେଶୀରେ ଆଘାତ) କାରଣରୁ ଚେନ୍ନାଇ (CSK) ବିପକ୍ଷ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ମ୍ୟାଚରୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପଥରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିଲା ନାହିଁ।
ମୁମ୍ବାଇ : ପୂର୍ବ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରୋହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପଥରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଉପରେ ଦଳ ପରିଚାଳନା କମିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଦିନ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଦିନ ରୋହିତଙ୍କୁ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସରେ ଯୋଗଦେବା ପରେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସେ ଚେନ୍ନାଇ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ମିସ୍ କରିବେ।
ଏହି ସମୟରେ, ରୋହିତଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଘରୋଇ ଦଳ ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସଙ୍କୁ ଖେଳାଇବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଦଳ ପ୍ରଥମେ ଓପନିଂରେ ରାଇଆନ ରିକେଲଟନ ଏବଂ ପରେ ଦାନିଶ ମାଲେୱାରଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଦଳ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ, ମାଲେୱାର ଏବଂ ଜ୍ୟାକ୍ସ ଉଭୟ ‘ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର’ ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁମ୍ବାଇ ମାତ୍ର ତିନିଜଣ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶରେ ରଖିଥିବାରୁ, ଜ୍ୟାକ୍ସ ଖେଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ବିଶେଷ କରି ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ମନେହେଉଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ, ଏପ୍ରିଲ ୨୯ରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ରୋହିତ ପଡ଼ିଆକୁ ଫେରିବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ସେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଅଳ୍ପକେ ରହିଗଲେ, ତେଣୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ୬ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ହୋଇଯିବେ।
ଚେନ୍ନାଇ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ମୁମ୍ବାଇ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ରୁତୁରାଜ ଗାଏକୱାଡ୍ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତିତ ନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଟସ୍ ଫଳାଫଳ ଯାହା ହେଲେ ବି ଭଲ ଖେଳିବା ଜରୁରୀ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଟସ୍ ପରେ ଗାଏକୱାଡ୍ କହିଛନ୍ତି, “ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ‘୫୦-୫୦’ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ପିଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବୋଲିଂ, ସବୁବେଳେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କଲେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଦମଦାର ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ।”
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ (ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶ):
କ୍ୱିଣ୍ଟନ ଡି କକ୍ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ନମନ ଧୀର, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (ଅଧିନାୟକ), ତିଲକ ବର୍ମା, ଶେରଫାନେ ରୁଦରଫୋର୍ଡ, ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମରା, କ୍ରିଷ୍ଣ ଭଗତ, ଏ.ଏମ. ଗଜନଫର, ଅଶ୍ୱନୀ କୁମାର।
ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ (ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଏକାଦଶ):
ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ରୁତୁରାଜ ଗାଏକୱାଡ୍ (ଅଧିନାୟକ), ସରଫରାଜ ଖାନ, ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ, ଶିବମ ଦୁବେ, କାର୍ତ୍ତିକ ଶର୍ମା, ଜେମି ଓଭରଟନ, ନୂର ଅହମ୍ମଦ, ଅଂଶୁଲ କାମ୍ବୋଜ, ଗୁରଜପନୀତ ସିଂ, ମୁକେଶ ଚୌଧୁରୀ।