ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନାଁରେ ୨୦ ହଜାର ରନ୍, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ODIରେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଇତିହାସ

ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଇତିହାସ ରଚିଛନ୍ତି। ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ତୃତୀୟ ODI ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ୨୭ ରନ୍ କରି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ୨୦,୦୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିବାରେ ସେ ଚତୁର୍ଥ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍‌ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କେବଳ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି।

ରୋହିତ ଶର୍ମା ତାଙ୍କର ୫୦୫ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ୧୫ତମ ଓଭରରେ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ।

ସେ ଏବେ ଟେଷ୍ଟ, ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ୨୦,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ରୋହିତ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ସେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରିଥିଲେ।

ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନାଁରେ ୨୦ ହଜାର ରନ୍:

ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ୨୦,୦୦୦ ରନ୍ ପହଞ୍ଚିବାରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ୧୪ ତମ କ୍ରିକେଟର। ତାଙ୍କ ଆଗରେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, କୁମାର ସାଙ୍ଗାକାରା, ବିରାଟ କୋହଲି, ରିକି ପଣ୍ଟିଙ୍ଗ, ମହେଲା ଜୟୱାର୍ଡେନେ, ଜ୍ୟାକ କଲିସ, ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ, ବ୍ରାଏନ ଲାରା, ଜୋ ରୁଟ, ସାନଥ ଜୟସୁରିୟା, ଶିବନାରାଇନ୍ ଚାନ୍ଦପାଲ୍, ଇନଜାମମ୍-ଉଲ୍-ହକ୍ ଏବଂ ଏବି ଡି ଭିଲିୟର୍ସ ଅଛନ୍ତି।

ଭାରତ ପାଇଁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ ସ୍କୋରର:

୩୪୩୫୭ ରନ୍ – ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର

୨୭,୯୧୦ ରନ୍ – ବିରାଟ କୋହଲି
୨୪,୨୦୮ ରନ୍ – ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ
୨୦,୦୦୦* ରନ୍ – ରୋହିତ ଶର୍ମା

ଭାରତ ସମ୍ମୁଖରେ ୨୭୧ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ରହିଛି:

ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ୨୭୧ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ଦିଆଯାଇଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ସିରିଜ ଜିତିବା ନିଶ୍ଚିତ ମନେ ହେଉଛି।

ଏହି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଭାରତ ପାଇଁ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାରିଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଲେଖାଯିବା ସମୟରେ, ଭାରତର ସ୍କୋର ୨୨୧ ରନରେ ଗୋଟିଏ ଓ୍ୱିକେଟ ପଡିଥିଲା।

ଭାରତ ଏହି ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା, ତା’ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।

