ମାନ ରଖିଦେଲେ ରୋହିତ, କ୍ୟାପଟେନଙ୍କ ବାହୁଡ଼ା ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ହେଲା ବରଦାନ, ଏବେ ଜୀବିତ ପ୍ଲେଅଫ୍ ସ୍ଵପ୍ନ
Rohit Sharma: ଏପ୍ରିଲରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନେକ ମ୍ୟାଚ୍ ହରାଇବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ରେ ୪୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି।
IPLର ୪୭ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ସୋମବାର ରାତିରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ରୋହିତ ଶର୍ମା ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ଗତକାଲି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦମଦାର୍ ପ୍ରଦର୍ଶନ MI ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା । ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ତୁରନ୍ତ ପକାଇଥିଲା।
ସୋମବାର ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ମୁକାବିଲା ଏକ କର ବା ମର ମୁକାବିଲା ଥିଲା। LSG ଏବଂ MI ଉଭୟ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ର ସବୁଠାରୁ ତଳେ ଥିଲେ । LSG ୧୦ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବେଳେ MI ୯ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଯେଉଁ ଦଳ ପରାଜୟବରଣ କରିବ ସେ ସମଗ୍ର ସିଜିନ୍ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବ। ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ, ମୁମ୍ବାଇ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ LSG ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାହାର ହୋଇଯାଇଥିଲା।
କାହିଁକି ଖେଳୁ ନଥିଲେ ରୋହିତ?
ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆହତ ପରେ ମ୍ୟାଚରୁ ଦୂରେଇ ରହିଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ରେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ୍ରିକେଟର ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏକ ଧମାକାଦାର ଇନିଂସ ସହିତ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ପୁରା ମ୍ୟାଚର ମୋଡ଼କୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଥିଲେ।
ରୋହିତ ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳି ୮୪ ରନ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ IPL ଶତକ ହାସଲ କରିବାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ରିଆନ୍ ରିକେଲଟନ୍ଙ୍କ ସହିତ ୧୪୩ ରନର ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ଭାଗୀଦାରି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଇନିଂସ୍ ସମୟରେ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ୬ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୭ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ।
କିପରି ଆହତ ହୋଇଥିଲେ?
ଏପ୍ରିଲ୍ରେ, ଯେତେବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲା ସେତେବେଳେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଚେନ୍ନାଇ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ସମୟରେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଆଘାତ ହୋଇଥିଲା। ଆଘାତ ଯୋଗୁଁ, ସେ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି ରଖିପାରି ନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ରୋହିତ ଆଉ କୌଣସି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିପକ୍ଷରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲେ ଯେପରି ସେ କେବେବି ଆହତ ହୋଇ ନଥିଲେ।