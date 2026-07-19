ଲର୍ଡ଼ସରେ ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ଖେଳି ଇତିହାସ ରଚିଲେ ରୋହିତ, ବନ୍ଦ କଲେ ଅବସର ଚର୍ଚ୍ଚା

ଲଣ୍ଡନର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲର୍ଡ଼ସ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ନିଜର ୫୧ତମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶତକ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମଇଦାନରେ ଦିନିକିଆ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ହୋଇଛନ୍ତି। ୩୯ ବର୍ଷୀୟ ରୋହିତ ଭାରତ ପାଇଁ ଓପନିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର ୮୪ଟି ବଲରେ ଏହି ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

By Shiv Sankar Singh

ଲଣ୍ଡନ: ଚାଲିଥିବା ସିରିଜର ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ୩୮୮ ରନର ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିବା ବେଳେ ରୋହିତ ନିଜର ୫୧ତମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଶତକ ସହିତ ସେ ଲର୍ଡ଼ସ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦିନିକିଆ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ହେବାର ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି।

୩୮୮ ରନର ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବେଳେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓପନିଂ କରିଥିଲେ। ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ରୋହିତ ଏକ ଦୃଢ଼ ଭାଗୀଦାରୀ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ଗିଲ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ରୋହିତ ନିଜର ଦମଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ମାତ୍ର ୮୪ଟି ବଲରେ ଏକ ଚୌକା ମାରି ନିଜର ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ।

ଏହି ଶତକ ହାସଲ କରିବା ସହିତ ରୋହିତ ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଶତକ ମାରିଥିବା ସବୁଠାରୁ ବୟସ୍କ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତେବେ, ଏହି ସଫଳତାର ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦିଗଟି ହେଲା, କ୍ରିକେଟର ମନ୍ଦିର କୁହାଯାଉଥିବା ଲର୍ଡ଼ସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସେ ଏହି ଐତିହାସିକ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ଖାଇବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ହୋଇଯାଉଛି କି, ଏହି…

ଭତ୍ତା ଅଭାବରୁ ରାଜ୍ୟରେ ୧୮ ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ…

୫୦ ଥର ଚେଷ୍ଟା ପରେ ବି ମିଳିଲାନି ସରକାରୀ…

ଏହି ଦେଶରେ ନାହିଁ ଗୋଟେ ବି ହେଲେ ଟ୍ରାଫିକ୍…

1 of 30,387