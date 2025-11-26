୨୦୨୬ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ଭାବରେ କେତେ ଦରମା ପାଇବେ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ଜାଣିଲେ ଆଖି ଖୋସି ହୋଇଯିବ
କେତେ ରହିବ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଦରମା?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଆଇସିସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜୟ ଶାହ ନିଜେ ରୋହିତଙ୍କୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି।
ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ୭ ରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ୨୦ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ଭାବରେ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଡ଼ିଆ ଏବଂ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଏହି କାମ ପାଇଁ ରୋହିତ ଶର୍ମା କୌଣସି ଦରମା ପାଇବେ କି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା?
ରୋହିତ ଶର୍ମା କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇବେ:
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଦରମା ସାଧାରଣତଃ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଖେଳାଳିଙ୍କ ବ୍ରାଣ୍ଡ ମୂଲ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି କମ୍ପାନୀକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ବଜାର ହାର ଉପରେ ଆଧାର କରି ପରିମାଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ।
ଦରମା କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସଂଖ୍ୟା ସାଧାରଣତଃ ଆଇସିସି ଏବଂ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୋପନୀୟ ଚୁକ୍ତିର ଅଂଶ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଏକ ଏଣ୍ଡୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଡିଲ୍ ପାଇଁ ୩.୫-୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତି।
ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ହେବା ପାଇଁ ସମାନ ପରିମାଣର ଦରମା ଦିଆଯିବ। ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ, ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ଥିର ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ।
୨୦୨୪ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପକୁ ମନେ ପକାଇବା ସହିତ, ଯୁବରାଜ ସିଂହ, ଶାହିଦ ଆଫ୍ରିଦି ଏବଂ କ୍ରିସ୍ ଗେଲଙ୍କ ଭଳି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା।
ଉସେନ୍ ବୋଲ୍ଟ ଚତୁର୍ଥ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସାଡର ଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ଅର୍ଥର ସଠିକ ପରିମାଣ ଆଇସିସି ବାଣ୍ଟି ନଥିଲା। ଏହା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଭାରତ ୨୦୨୪ ବିଶ୍ୱକପ ଜିତିଥିଲା।