Video: ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ ଭୁଲରେ ରାଗିଗଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା, ବିରକ୍ତ ହୋଇ ହାତ ଉଠାଇ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ ଖେଳା ଯାଉଛି। ଗୁରୁବାର ଏହି ମ୍ୟାଚ ସମୟରେ ଏକ ଭିଡିଓ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ପାନୀୟ ବିରତି ସମୟରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିଥିବା ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କୁ ହାତ ଉଠାଇ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା।

ଯଦିଓ ସେ ଥଟ୍ଟା କରି ଏହା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରି ନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଘଟିଥିଲା ​​ଯେ ଯେତେବେଳେ ଇଶାନ କିଶନ ପାଣି ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ବିରତି ଶେଷରେ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଏକ ବୋତଲ ଖସି ପଡିଥିଲା, ଯାହା ଉପରେ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ରୋହିତ ଶର୍ମା ଥଟ୍ଟା କରି ତାଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ସେ କିଶାନଙ୍କୁ ବାଡେଇ କରିନାହାଁନ୍ତି।

Rohit sharma trying to manhandle ishan kishan

What does he think, is ishan his personal servant ? Shameful behavior pic.twitter.com/L0hvUhqcif

— M. (@IconicKohIi) March 9, 2023