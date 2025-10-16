IND vs AUS: ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ରୋହିତ-ବିରାଟ! ଏଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି? ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର…
ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ । ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଲେ ରୋହିତ-ବିରାଟ! ଏଭଳି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ କଣ ରହିଛି କାରଣ ଜାଣନ୍ତୁ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ କେହି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବୋଲରଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା। ଘରୋଇ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାଟିରେ, ଏହି ଦୁଇ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ କଙ୍ଗାରୁ ବୋଲରଙ୍କୁ ଧୂଳି ଚଟେଇଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଏକ ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ ବାଛିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ରୋହିତ କିମ୍ବା ବିରାଟ କୋହଲି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ଏହି ଦଳରେ ବୁମରାହଙ୍କୁ ସାମିଲ କରି ନଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ଏଡମ ଗିଲକ୍ରିଷ୍ଟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ।
ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସଙ୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ
କମିନ୍ସ ତାଙ୍କର ସର୍ବକାଳୀନ ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମିଳିତ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନକୁ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟସ ସହିତ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଆଠ ଜଣ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ତିନି ଜଣ ଭାରତୀୟ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ତାଙ୍କ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ଓପନର ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣର ଏବଂ ସଚିନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ରମରେ ସେମାନଙ୍କ ପରେ ଅଛନ୍ତି ରିକି ପଣ୍ଟିଂ, ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍, ଶେନ୍ ୱାଟସନ୍ ଏବଂ ମାଇକେଲ୍ ବେଭାନ୍। କମିନ୍ସ ଭାରତରୁ ଧୋନି ଏବଂ ଜାହିର ଖାନ ଉଭୟଙ୍କୁ ବାଛିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ଶେନ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ରେଟ୍ ଲି ଏବଂ ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଥ୍ ଭଳି ବୋଲରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି।
ଭାରତ-ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍
ଡେଭିଡ୍ ୱାର୍ନର, ସଚିନ୍ ତେନ୍ଦୁଲକର, ରିକି ପଣ୍ଟିଂ, ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍, ଶେନ୍ ୱାଟସନ୍, ମାଇକେଲ୍ ବେଭାନ୍, ଏମଏସ୍ ଧୋନି, ଶେନ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣ, ବ୍ରେଟ୍ ଲି, ଜାହିର ଖାନ, ଗ୍ଲେନ୍ ମ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଥ୍।
ବିରାଟ ଏବଂ ରୋହିତଙ୍କ ଉପରେ ନଜର
ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସାମିଲ କରିନଥିଲେ, ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିରାଟ ଏବଂ ରୋହିତଙ୍କ ଭଳି ଖେଳାଳି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଧୂଆ କରିପାରନ୍ତି। ଏହା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସିରିଜରେ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ଥର ଖେଳିବା ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ବିଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଥାଏ। ବିରାଟ ଏବଂ ରୋହିତ ଉଭୟଙ୍କର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ରେକର୍ଡ ଅଛି । ସେମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ 50 ରୁ ଅଧିକ ହାରରେ ସ୍କୋର କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଥର ଦେଖିବାକୁ ବାକି ଅଛି ଯେ, ମୈଦାନରେ କଣ ହେଉଛି ।