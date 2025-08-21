ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଫେରିବେ ରୋହିତ ଶର୍ମା, କ୍ୟାରିଅର ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନେଲେ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି !
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରୋହିତ ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୫ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିବା ରୋହିତ ଶର୍ମା ନୀଳ ଜର୍ସିରେ କେବେ ମଇଦାନକୁ ଫେରିବେ ସେନେଇ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀମାନେ ଏହାକୁ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି । ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ପରେ ସେ କୌଣସି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ନାହାଁନ୍ତି ।
ସେ ଅକ୍ଟୋବର ୧୯ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଫେରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏହି ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସିରିଜରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ସିରିଜ୍ କାନପୁରରେ ଖେଳାଯିବ । ଟି-୨୦ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ରୁ ଅବସର ନେଇଥିବା ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏହି ସିରିଜରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ।
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ରୋହିତ- ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ୧୯ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ସେଠାରେ ୩ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ୫ଟି ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ । ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରେ ।
ରେଭସ୍ପୋର୍ଟଜ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ସିରିଜ ପୂର୍ବରୁ ୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ୫ ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ-ଏ ବିପକ୍ଷରେ ଅନୌପଚାରିକ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ରୋହିତ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବେ ବୋଲି ଆଶା- ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ-ଏ ବିପକ୍ଷରେ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ସେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିପାରିବେ । ଏହି ସମୟରେ, ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ODI ସିରିଜ୍ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଶେଷ ODI ସିରିଜ୍ ହୋଇପାରେ ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, BCCI ରୋହିତଙ୍କୁ ODI ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ରେ ରହିବା ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 2025 ରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଖେଳିବାକୁ କହିପାରେ ।