ହୋଇଗଲା ଫାଇନାଲ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ODI ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତର ଅଧିନାୟକ ହେବେ ରୋହିତ ଶର୍ମା!
ପୁଣି ନୀଳ ଜର୍ସିରେ ନଜର ଆସିବେ ରୋହିତ ଶର୍ମା!
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୫ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ୪ ତାରିଖ ଆଜିର ଦିନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଦିନ ହୋଇପାରେ। ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଓ୍ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।
କିନ୍ତୁ BCCI ଚୟନ କମିଟି ଏକ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ରହିବ ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ। ଟି ୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ ପରେ ଏବେ ଓ୍ୱାନଡେ ଦଳର ପାଳି, ଏବଂ ଅକ୍ଟୋବର ୪ ତାରିଖରେ ଏଠାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ।
ମାତ୍ର ସାତ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଟାଇଟଲ୍ ଦେବା ପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶନିବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ନିଆଯାଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ କି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯିବ।
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ, ଭାରତୀୟ ଦଳ ଓ୍ୱାନଡେ ଏବଂ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ କରିବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବରିଷ୍ଠ ପୁରୁଷ ଚୟନ କମିଟି ଅକ୍ଟୋବର ୪ ତାରିଖରେ ଏହି ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଦଳ ଚୟନ କରିବେ।
ସର୍ବାଧିକ ଧ୍ୟାନ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ। ଉଭୟ ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ବିଜୟ ପରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ରୁ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ଗସ୍ତ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଓ୍ୱାନଡେ ଦଳରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି।
ଅଧିନାୟକ ହେବେ ରୋହିତ: ବିରାଟ ଏବଂ ରୋହିତଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ, ଏହି ସିରିଜ୍ ପରେ ଏହି ଦୁଇ ଅଭିଜ୍ଞଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ODI ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଆଲୋଚନାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ବିଷୟ ହେବ। Cricbuzz ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନର ODI ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ଏହି ସିରିଜ୍ ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି।
ଏହି ସିରିଜ୍ ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସହିତ ରୋହିତଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସୂଚନାରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଏହା ତାଙ୍କର ଶେଷ ସିରିଜ୍ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଯଦି ତାହା ନହୁଏ, ତେବେ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ।
ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ: ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ଏହା ଉପରେ ଯେ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏହି ବୈଠକରେ ରୋହିତଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିବେ କି, ନା ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଏବଂ ସଫଳତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଅଧିନାୟକ ରହିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବେ?
ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ଦିଆଯିବ କି, ନା ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର କିମ୍ବା କେଏଲ ରାହୁଲଙ୍କୁ ବାଛିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କୌତୁହଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି, ଏହି ଚୟନ ବୈଠକରେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।