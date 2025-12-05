ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ODI ସିରିଜ ପରେ T20କୁ ଫେରିବେ ରୋହିତ ଶର୍ମା!

ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟି-୨୦କୁ ଫେରୁଛନ୍ତି ରୋହିତ ଶର୍ମା!

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ରୋହିତ ଶର୍ମା ଭାରତୀୟ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତି ଏତେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ସେ କେବଳ ଲିଷ୍ଟ A କ୍ରିକେଟ୍ ନୁହେଁ ବରଂ T-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଫେରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା ଭଳି ମନେ ହେଉଛି।

ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲୀ ଟ୍ରଫିର ନକଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।

ରୋହିତ ଟି୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ‘ହିଟମ୍ୟାନ୍’ ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ କୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲୀ ଟ୍ରଫି T-୨୦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।

ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ODI ସିରିଜ୍ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଭାରତୀୟ ଘରୋଇ T-୨୦ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫିର ନକଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଖେଳିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ସମ୍ପ୍ରତି, ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟଙ୍କ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଖେଳିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ଯାହା ୫୦ ଓଭର ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯାଏ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ବିରାଟ ଏବଂ ରୋହିତ ଉଭୟ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫିରେ ଖେଳିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଛନ୍ତି।

ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫିରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଅପଡେଟ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ହଜାରେ ଟ୍ରଫି ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫିରେ ଖେଳିବାର ଦେଖାଯାଇପାରେ।

ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କାରଣ ରୋହିତ ପ୍ରାୟ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଧରି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି। ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି ୨୦୨୫ରେ, ମୁମ୍ବାଇ ଏଲିଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ Aରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରୋଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି।

ମୁମ୍ବାଇ ଦଳର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାର୍ଦ୍ଦୁଳ ଠାକୁର କରୁଛନ୍ତି, ଯିଏ IPL ୨୦୨୬ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଇଁ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବେ।

ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫି ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇର ଦଳରେ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ, ସରଫରାଜ ଖାନ ଏବଂ ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ଖେଳିଛନ୍ତି।

