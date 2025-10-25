ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାଟିରେ ଭାରତକୁ ବିଜୟ ଭେଟି ଦେଲେ ROKO, ରୋହିତଙ୍କ ୫୦ତମ ଶତକ ପୁରା, ଇଣ୍ଡିଆ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇଲା କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ

ସିଡନୀରେ ଭାରତର ବିଜୟ ସହ ସିରିଜ୍ ଶେଷ।

By Subhasmita Das
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆକୁ ୯ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମା ୧୨୧ ରନର ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ଇନିଂସ ଖେଳି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଜୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ସମୟରେ ବିରାଟ କୋହଲି ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହିତ ୭୪ ରନରେ ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ସିଡନୀରେ ଭାରତ ତୃତୀୟ ଦିନିକିଆ ଜିତିଥିବା ବେଳେ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୨-୧ରେ ସିରିଜ ଜିତିଛି। ଏହା ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଦିନିକିଆ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା।

ଭାରତୀୟ ବୋଲରମାନେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କୁ ପୂରା ୫୦ ଓଭର ଖେଳିବାକୁ ଦେଇ ନଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି କଙ୍ଗାରୁ ଦଳ ମାତ୍ର ୨୩୬ ରନ କରିପାରିଥିଲା। ହର୍ଷିତ ରାଣା ଭାରତ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ୪ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସର୍ବୋତ୍ତମ ODI ପ୍ରଦର୍ଶନ।

ବିରାଟ-ରୋହିତ ଶର୍ମା ଚମକିଲେ:

୨୩୭ ରନର ଏକ ସାଧାରଣ ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରି, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୬୯ ରନରେ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲା। ସେ ମାତ୍ର ୨୪ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ।

ଗିଲଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ପୁରା ସିରିଜରେ ନୀରବ ରହିଥିଲା, ତିନୋଟି ଇନିଂସରେ ସେ ମାତ୍ର ୪୩ ରନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ମିଳିତ ଭାବରେ ଗତିକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇ ଭାରତର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ।

ରୋହିତ ଶର୍ମା ୧୨୧ ରନର ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କର ୩୩ତମ ଦିନିକିଆ ଶତକ ଏବଂ ୫୦ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶତକ ଥିଲା। ସେମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ ପାଇଁ ୧୬୮ ରନର ଅପରାଜିତ ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ।

ଏହା ଦିନିକିଆରେ ୧୯ତମ ଘଟଣା ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ରନର ଭାଗୀଦାରି ହୋଇଥିଲା।

ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ବାଧିକ ୧୦୦ ରନର ଭାଗୀଦାରି ମାମଲାରେ କେବଳ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର-ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲି ଏବଂ କୁମାର ସାଙ୍ଗାକାରା-ତିଲକରତ୍ନେ ଦିଲଶାନ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି।

ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବିଜୟ:

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ନୂତନ ODI ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ୭ ୱିକେଟରେ ହାରିଥିଲା।

ଆଡିଲେଡରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ଏକ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ୨ ୱିକେଟରେ ହାରିଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିବା ପରେ, ଗିଲ୍ ଶେଷରେ ସିଡନୀରେ ନିଜର ଛାପ ଛାଡ଼ିଥିଲେ।

