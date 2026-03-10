(video) ଷ୍ଟାର ହେବା ପରେ ବି ରୋହିତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ପଡ଼ିଆ ମଝିରେ ହିଟମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଗାଳି କଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ରିତିକା, ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ

ରୋହିତ ଓ ରିତିକାଙ୍କ ଝଗଡ଼ାର ମଜା ଉଠାଇଲେ ଫ୍ୟାନ୍ସ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ ପୂର୍ବତନ ODI ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ପ୍ରାୟତଃ ତାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ଖବରରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏଥର ହିଟମ୍ୟାନ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥର କାରଣ ଚୌକା, ଛକା କିମ୍ବା ରେକର୍ଡ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ମଜାଦାର ଭିଡିଓ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା କ୍ଲିପରେ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରିତିକାଙ୍କ ସହ ନଜର ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁହେଁ କୌଣସି କଥା ପାଇଁ ଖଟାମିଠା ଝଗଡ଼ା କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

ଭିଡିଓଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ୟୁଜରମାନେ ଏହାକୁ ମଜାଦାର ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ପୁରୁଷ ଯେତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରି। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ଭିଡିଓଟି ଲୋକଙ୍କର ଏତେ ମନକୁ ଛୁଇଁଛି।

ହିଟମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଗାଳି କଲେ ରିତିକା:

@jyotsana51400 ନାମକ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ X ରେ ସେୟାର ହୋଇଥିବା ଏକ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ରିତିକା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଠିଆ ହୋଇ ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି।

କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ, ରୋହିତ ଟିକେ ରାଗି କିମ୍ବା ଗମ୍ଭୀର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ରିତିକା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ମୁହଁର ହାସ୍ୟରସ ଏବଂ ରିତିକାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଶୈଳୀ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଭାବି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଏହା ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଯୁକ୍ତି।

ଏହି କାରଣରୁ ଭିଡିଓଟି ଶୀଘ୍ର ଭାଇରାଲ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଭିଡିଓଟି ସେୟାର କରିଥିବା ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, “ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ରିତିକାଙ୍କୁ ଦେଖି ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ସମାନ। ରୋହିତ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ରାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ରିତିକା ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।”

ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଦୁହିଁଙ୍କ ନୋକଝୋକ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି:

ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ମାତ୍ରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଜାଦାର କମେଣ୍ଟର ବନ୍ୟା ଛୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ରିତିକାଙ୍କୁ ଦେଖି ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସବୁଠି ସମାନ।

ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମଜା କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମନେ ହେଉଛି ସେ ପାର୍ଟି କରିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ସେ କ’ଣ ପାଇଁ ରାଗିଛନ୍ତି। କେହି ଜଣେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କି ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନୁହେଁ।

ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଯାହା କରନ୍ତି, ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପଡିବ। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୁଏ, ତେବେ ହିଁ ସମ୍ପର୍କରେ ମଜା ଆସିଥାଏ। ଶେଷରେ ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ କିଛି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।

